Apple a voulu remplacer Google par DuckDuckGo pour la navigation privée de Safari

Le procès antitrust en cours contre Google a mis en lumière des aspects intrigants de la relation entre Apple et Google, en particulier l'accord substantiel qui fait de Google le moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple. Des révélations récentes, rapportées par Bloomberg, suggèrent qu'Apple a envisagé de remplacer Google par DuckDuckGo comme moteur de recherche par défaut dans le mode de navigation privée de Safari.

DuckDuckGo à la place de Google

Lors de sessions à huis clos, le PDG de DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, et le SVP d'Apple, John Giannandrea, ont partagé leurs points de vue, suscitant la curiosité de l'audience. Le juge, reconnaissant l'importance cruciale de ce témoignage, a ordonné qu'il soit rendu public. Toutefois, les noms de code sensibles et les informations confidentielles seront soigneusement expurgés avant publication.

Le nœud du problème réside dans le fait qu'Apple a envisagé de passer de Google à DuckDuckGo pour le mode de navigation privée de Safari. En mode de recherche normal, Google aurait continué à être utilisé par défaut. Gabriel Weinberg s'est dit surpris de la décision d'Apple de ne pas mettre en œuvre ce changement après des mois de discussions. En réponse, M. Giannandrea a expliqué les réserves de la société, soulignant la nécessité d'une diligence raisonnable exhaustive. La motivation derrière ce changement potentiel était l'amélioration présumée de la vie privée des utilisateurs. Toutefois, M. Giannandrea s'est inquiété de la dépendance de DuckDuckGo à l'égard de Bing pour les résultats de recherche, mettant en doute les avantages significatifs en matière de protection de la vie privée par rapport à l'utilisation directe de Google.



M. Giannandrea a également mentionné une nouvelle fonctionnalité introduite dans iOS 17, qui permet aux utilisateurs de choisir différents moteurs de recherche séparément pour les modes de navigation normale et privée. Malgré cette flexibilité, Google reste le choix par défaut pour les deux modes. Le principal argument du ministère de la justice porte sur la nature anticoncurrentielle de l'accord Google-Apple. Ce partenariat prévoit que Google verse plusieurs milliards de dollars par an à Apple (entre 8 et 10 actuellement) dans le cadre d'un accord de partage des recettes publicitaires. Le ministère affirme que cet accord étouffe la concurrence sur le marché de la recherche, en créant un obstacle insurmontable pour les utilisateurs qui souhaitent abandonner leur moteur de recherche par défaut. Les discussions avec DuckDuckGo et Bing de Microsoft sont présentées comme de simples tactiques de négociation, permettant à Apple d'obtenir de meilleures conditions financières avec Google.



Au milieu de ces méandres juridiques, Apple a toujours défendu sa préférence pour Google, estimant qu'il s'agissait de la meilleure option pour offrir une expérience optimale à l'utilisateur. Les révélations faites dans la salle d'audience donnent un rare aperçu des manœuvres en coulisses de ces géants de la technologie, soulignant la dynamique complexe qui façonne le paysage numérique.