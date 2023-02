Exportez vos conversations iMessage sur Mac dans un fichier TXT ou HTML

Un nouvel utilitaire open-source gratuit signé Christopher Sardegna permet d'exporter ses conversations d'iPhone, iMessage et SMS classiques. Nommé imessage-exporter, il s'agit d'un outil pour Mac qui propose de récupérer ses messages au format texte brut (TXT) ou sous forme de page Web (HTML) pour faciliter la consultation, la recherche et la sauvegarde.

Un utilitaire gratuit sur Mac

Présentation de imessage-exporter par le développeur lui-même sur Reddit :

J'ai passé beaucoup de temps à faire de la rétro-ingénierie sur presque tous les aspects des tables SQLite iMessage d'Apple pour construire ce programme. Pour autant que je sache, il n'existe aucun autre outil prenant en charge l'ensemble des fonctionnalités d'iMessage, y compris les messages modifiés, les messages de l'application, les réactions et les fils de discussion.

J'ai construit ce logiciel pour préserver certaines conversations avec des êtres chers ; j'espère que d'autres personnes le trouveront également utile.



Pour les curieux, voici quelques-uns des aspects les plus intéressants de la base de données sur lesquels je suis tombé : Les dates sont stockées sous forme de timestamp Unix avec une époque de 2001-01-01 00:00:00

Les messages peuvent avoir plusieurs parties, indiquées par des caractères spéciaux invisibles.

Les réactions sont stockées en préfixant le GUID du message réagi avec l'index de la partie du message.

Les messages URL mettent en cache des données dans la table, que nous pouvons analyser et afficher. Ceci est utile pour comprendre le contexte des liens pourris.

Les messages édités stockent l'historique des éditions du message. Je voulais essayer le DDD ici, ce qui était amusant !

Comment extraire ses iMessage avec imessage-exporter

En tant qu'outil en ligne de commande, imessage-exporter s'exécute via l'application Terminal de votre Mac. Il peut être téléchargé depuis GitHub en deux versions : l'une est destinée aux Macs M1 / M2 d'Apple ("aarch64") et l'autre aux Macs Intel ("x86_64").



Une fois que vous avez installé la bonne version, assurez-vous d'avoir synchronisé vos conversations iMessage entre l'iPhone et le Mac. Ensuite, exécutez la commande Terminal suivante pour exporter votre base de données iMessage sous forme de fichier Web :

imessage-exporter -f html

L'exécution de cette commande permet d'enregistrer les conversations et les pièces jointes de Messages sous forme de fichiers HTML distincts dans le dossier ~/imessage_export/ de votre Mac.



Pour exporter la base de données Messages sous forme de fichier TXT (plus rapide mais sans pièces jointes) :

imessage-exporter -f txt

Selon le volume de votre base de données Messages, l'exportation de toutes vos conversations et pièces jointes peut prendre un certain temps. Chaque message sera accompagné des métadonnées telles que les horodateurs et les réactions.



Si vous n'êtes pas à l'aise avec les commandes Terminal, rappelons qu'il existe d'autres outils plus simples pour parcourir et sauvegarder vos conversations iMessage, comme iMazing, MobiSaver, etc. L'avantage de imessage-exporter est qu'il permet de référencer toutes ses discussions dans Spotlight.



