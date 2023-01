Une sélection de produits Philips Hue vont augmenter de prix dès le 1er février

Sur le marché de la domotique, Philips Hue est l'un des fabricants les plus connus pour l'éclairage d'intérieur et d'extérieur. Les produits Hue sont de qualité, mais parmi les plus coûteux avec des tarifs parfois doublés comparés à certains concurrents. Malheureusement, la société vient de confirmer que certains produits actuellement commercialisés vont subir une évolution tarifaire dès le mois prochain !

Philips Hue augmente ses prix

Selon une déclaration officielle de Philips Hue, plusieurs accessoires commercialisés hors des États-Unis vont bientôt connaître une augmentation de prix de 10%. Ce changement aura lieu dès le 1er février à cause des fluctuations monétaires, une décision similaire à celle d'Apple avec les prix des iPhone 14 qui ont surpris tout le monde en 2022.



L'entreprise se dit contrainte de prendre cette décision, car la dépréciation de l'euro par rapport au dollar américain et au yuan chinois ne cesse de s'aggraver, ce qui provoque des pertes financières après la conversion. Ajoutons à cela des coûts de fabrication et de transport en hausse et il devient évident que Philips Hue ne peut pas continuer à "encaisser" l'inflation et l’affaiblissement de l'euro sur sa marge de bénéfice.

Dans cette démarche d'augmenter ses prix, Philips Hue assure que ce ne sera pas l'ensemble de son catalogue qui sera impacté, ce seront seulement quelques produits qui seront concernés.

L'entreprise explique que la majorité des produits qui sont dédiés à l'extérieur vont subir cette hausse de prix de 10%, un choix logique et sans risque, car ce sont les produits qui subissent le moins de concurrence à prix attractif.

Pour l'intérieur, ce seront principalement les grands luminaires et pendentifs de plafond qui seront visés par l'évolution tarifaire.

Les États-Unis échappent à la hausse de prix

Tant que le dollar reste fort, les sociétés maintiennent les prix habituels, ça a été le cas chez Apple et c'est aujourd'hui la même chose chez Philips Hue. L'entreprise affirme que les consommateurs américains ne subiront pas la hausse de prix. En réalité, elle ne vise que les produits achetés en Europe !



Depuis janvier 2021, la dépréciation de l'euro par rapport au dollar est devenue inquiétante, cela s'explique par le fait que l'économie européenne est nettement plus exposée aux effets négatifs de la guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine. Les retombés du conflit se ressentent aussi sur l'économie américaine, mais pas autant qu'en Europe.

Selon le site spécialisé Xerfi, on peut s'attendre à une stabilisation du taux de change de l'euro à 1,05$ en moyenne annuelle pour 2023.

Source

Télécharger l'app gratuite Philips Hue

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.