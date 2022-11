Cette offre Black Friday sur l'Amazon Smart Plug se termine bientôt (-48%)

Cette période de Black Friday est terrible pour nos comptes bancaires, elle met à rude épreuve notre capacité à résister à des promotions de folies qu'on ne retrouve pas toute l'année. Heureusement, les offres Black Friday vont bientôt disparaître... Du côté d'Amazon, il reste encore quelques heures avant la fin des promotions sur tout le site. L'occasion de profiter des derniers instants de la gigantesque remise sur l'Amazon Smart Plug !

Un bon plan à ne pas rater

Vous souhaitez pouvoir éteindre votre téléviseur, votre box internet ou votre décodeur TV d'une simple commande vocale ? C'est possible, même si votre appareil n'est pas compatible avec la domotique. Amazon propose son "Smart Plug", une prise électrique connectée qui fournit un contrôle à distance ou depuis chez vous pour éteindre/allumer les appareils électriques de votre domicile.



Comme il s'agit d'un produit conçu et vendu par Amazon, vous retrouvez une intégration complète d'Alexa, ce qui vous permettra de profiter d'une expérience unique avec l'assistant vocal. Des commandes du type "Alexa, allume la TV", "Alexa, allume le sapin" ou "Alexa, éteint la box internet" seront possibles, bien sûr il vous faudra une enceinte Alexa pour pouvoir en profiter.

Acheter une prise connectée permet aussi de faire des économies sur la facture d'électricité, en cette période où les factures gonflent de mois en mois et où le gouvernement recommande de réduire sa consommation, vous pourrez planifier des plages horaires pour couper l'électricité à vos équipements afin d'éviter qu'ils restent en veille. Bien sûr, l'Amazon Smart Plug consomme de l'électricité, mais largement moins qu'une TV en veille ou qu'une box internet en fonctionnement.



L'avantage de cette prise connectée comparée à beaucoup de ses concurrentes, c'est qu'on retrouve une configuration et une installation extrêmement simple, de plus vous n'aurez pas besoin d'acheter un hub en supplément. En effet, l'Amazon Smart Plug se connecte directement à la carte Wi-Fi 2,4 GHz de votre box, autrement dit, il est compatible avec les équipements de tous les FAI.



L'enregistrement des Amazon Smart Plug sur votre réseau Wi-Fi, la planification du fonctionnement des prises connectées ou encore le contrôle à distance se fait directement depuis l'application Alexa qui est disponible gratuitement sur l'App Store et le Play Store de Google.



Pour une durée temporaire, l'Amazon Smart Plug est disponible au tarif de 12,99€ au lieu de 24,99€. Attention, l'offre pourrait se terminer à minuit, Amazon mentionne la fin du Black Friday Week aujourd'hui. Comme c'est toujours le cas avec les produits Amazon, les membres Prime peuvent bénéficier de la livraison gratuite en 1 jour ouvré. À noter également que ce produit est éligible à la politique de retour spéciale Noël qui vous donne la possibilité de renvoyer sans frais une commande Amazon jusqu'au 31 janvier 2023.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.