Black Friday : la serrure Nuki Smart Lock 3.0 compatible HomeKit à prix canon !

Nouvelle promotion intéressante à la rubrique "domotique". Après les caméras Eufycam 2C Pro, c'est au tour de la serrure connectée Nuki Smart Lock 3.0 qui voit son prix fondre pour le Black Friday. Pour renforcer la sécurité de son domicile, et surveiller sa porte d'entrée à distance via un iPhone, le produit de Nuki est parfait. Au lieu de 169 euros, la Nuki Smart Lock 3 est à 129 euros sur Amazon. Le pack avec le bridge est également en promotion.

La Nuki Smart Lock 3 est en promotion

La serrure connectée Nuki Smart Lock 3.0 est un tout nouveau modèle, sorti à l'été 2022, qui est la version abordable de la gamme (la serrure "Pro" étant pratiquement deux fois plus chère).



Dotée de la technologie certifiée et saluée de Nuki, la Smart Lock 3 s'adapte à pratiquement toutes les serrures classiques. Avec son installation facile, sans perçage, la nouvelle serrure se distingue par un fonctionnement plus silencieux que jamais.



Concrètement, la Nuki Smart Lock 3.0 vous permet d'utiliser votre iPhone (ou Android) et votre montre intelligente comme clé. Vous n'avez plus besoin de sortir avec votre trousseau de clefs dans la poche. Un peu comme pour Apple Pay, cela permet de tout avoir dans son téléphone.

Ouvrez la porte d'un simple geste dans l'application Nuki, ou configurez votre serrure intelligente pour qu'elle fonctionne automatiquement : Grâce à la fonction de déverrouillage automatique, la Smart Lock 3.0 se déverrouille automatiquement lorsque vous rentrez chez vous et se verrouille à nouveau automatiquement via la fonction Lock'n'Go dès que la porte est fermée. Plus de recherche de clés ou d'acrobatie dans un sac à main ! Plus besoin de distribuer des clés de rechange à la famille, aux amis et aux babysitters, car avec l'application Nuki, vous pouvez facilement attribuer des autorisations d'accès individuel. Le journal d'accès vous permet de toujours savoir qui entre et sort et quand la porte d'entrée a été fermée. Les normes de sécurité de la communication du Smart Lock sont comparables à celles des services bancaires en ligne et sont certifiées par AV-TEST.

Pour une expérience encore meilleure, Nuki explique que la Smart Lock peut être connectée à l'extension Nuki Bridge (99 euros). De cette façon, vous avez accès à la porte d'entrée de partout et vous pouvez utiliser HomeKit, mais aussi Alexa et Google Home. Et si vous souhaitez fonctionner complètement hors ligne, le Nuki Fob et/ou le Nuki Keypad sont des compagnons idéaux.

Pour un surplus de sécurité, Nuki propose le capteur de porte Door Sensor à 49 euros.

Les avantages du produit de Nuki :

Parfait pour les utilisateurs débutants

Extension facile avec le Nuki Bridge

Certifié AV-TEST

Design élégant Blanc

Ouverture de la porte par fonction Auto Unlock, smartphone, smartwatch, Nuki Keypad ou Nuki Fob

Possibilité de continuer à utiliser une clé normale

Accès sécurisé pour la famille et les amis

Compatible avec le dernier Nuki Door Sensor

Notification du statut de la batterie <20%

Facile à installer

Compatible avec la plupart des portes

Configurable via l'app en cas d'absence

Fonctionne avec Siri, Alexa, Google Home, etc.

Ouverture à distance (avec le Nuki Bridge)

Chiffrement de bout-en-bout

Contrôle digital des permissions d'accès

4 piles AA incluses



À noter que l'application Nuki permet de créer et de partager des clés numériques pour autoriser une personne à venir chez vous (pratique pour du AirBnB par exemple). Et si la personne n'a pas de téléphone compatible, Nuki vend des badges Bluetooth Nuki Fob.

Si vous voulez notre avis, c'est le meilleur produit de sa catégorie !

