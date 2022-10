La Smart Video Doorbell ne sera jamais compatible avec HomeKit Secure Video

Quand vous achetez une caméra de surveillance ou une sonnette connectée, vous avez très souvent la possibilité de stocker les vidéos sur une mémoire physique ou sur un cloud. Pour la seconde solution, on se demande toujours si nos vidéos seront vraiment hébergées sur une plateforme sécurisée avec des protocoles très stricts. S'apercevant qu'il y avait une réelle préoccupation autour de cela, Apple a lancé HomeKit Secure Video en 2019, un stockage ultra sécurisé dans le cloud avec une récupération de vos vidéos jusqu'à une semaine ! Sauf que Netatmo vient de rétropédaler pour sa Smart Video Doorbell.

Netatmo n'est pas contre HomeKit Secure Video, mais ça bloque...

Les accessoiristes l'ont compris avec le temps, proposer HomeKit Secure Video sur leur caméra ou sonnette connectée, c'est un réel avantage pour attirer l'attention des nombreux clients Apple. En effet, quand vous utilisez cette fonctionnalité, vous ne payez aucune option supplémentaire à condition d'avoir le forfait iCloud à 200 Go qui coûte 2,99€/mois. Pour bénéficier de la prise en charge de plusieurs caméras, le forfait 2 To à 9,99€/mois est requis, une somme qui reste dérisoire, car évidemment HomeKit Secure Video est loin d'être le seul avantage.

Netatmo a conscience que cette fonctionnalité d'Apple plaît beaucoup et se trouve être un critère important lors de l'achat d'un nouveau produit. Toutefois, l'entreprise qui avait fait une annonce en ce sens début 2021 lors de la commercialisation, explique que ce n'est pas possible d'ajouter HomeKit Secure Video sur sa sonnette Smart Doorbell particulièrement populaire sur le marché.



L'accessoiriste exprime plusieurs points qui rendent impossible l'intégration à l'heure actuelle :

L'une des principales exigences d'Apple pour rendre notre sonnette compatible avec HomeKit Secure Video est l'encodage continu de la vidéo à 30 ips. Adopter cette technologie signifie donc augmenter le taux de capture vidéo et l'encodage de 15x (de 2 images par seconde à 30 images par seconde). L'avantage de cet encodage à 30 images par seconde est la fonction d'enregistrement avancée, qui permet à l'enregistrement vidéo de démarrer quelques secondes avant que la personne ne soit vue par le capteur - une fonctionnalité qui est très appréciée par les utilisateurs de HomeKit Secure Video.

Concrètement, Netatmo explique que ce changement aurait un impact sérieux sur la chaleur consommée et dégagée par la caméra. Elle a été conçue pour n'avoir besoin que de 2W, ce qui la rend compatible avec un large éventail de circuits électriques. Et comme est elle souvent exposée au soleil, il faut tout faire pour protéger les composants internes.



Malgré ses efforts, le constructeur français qui propose d'autres produits compatibles HomeKit Secure Video comme la caméra d'intérieur, a décidé d'abandonner car « les optimisations ne permettent pas ce type d'enregistrement vidéo avancé, tout en prenant en charge simultanément une forte activité Wi-Fi et un chiffrement vidéo à la volée nécessaires à la compatibilité avec HomeKit Secure Video ».



Les clients n'auront pas donc pas cette option, ils devront se contenter d'une fonction Advanced Recording qui lance l'enregistrement de la vidéo quelques secondes avant l'arrivée d'une personne devant la porte avant la fin de l'année.



En tout cas, la Smart Video Doorbell est actuellement en promotion à 225 euros.

