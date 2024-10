Apple a abandonné HomeKit Secure Router

Si nous sommes nombreux à connaître HomeKit Secure Video sur les caméras connectées d'intérieur et d'extérieur, HomeKit Secure Router était un peu moins connu. On vient d'apprendre aujourd'hui qu'Apple a potentiellement abandonné les routeurs sécurisés HomeKit, une page qui se tourne pour une "certification" qui n'était pas très populaire.

La fin de HomeKit Secure Router

En 2019, lors de sa conférence mondiale des développeurs (WWDC), Apple a introduit une initiative prometteuse pour la sécurité domestique intelligente : les routeurs sécurisés HomeKit. Cette mesure devait garantir une protection accrue au sein de l'écosystème domestique intelligent, en s'intégrant directement aux routeurs de maison. Linksys, Charter Spectrum et eero étaient en première ligne, annoncés comme les pionniers à adopter cette technologie.



Pourtant, quatre ans après cette annonce, le paysage semble bien différent, seulement deux modèles de routeurs, le Linksys Velop AX4200 et l'AmpliFi Alien, figurent encore sur la liste d'Apple, ce qui montre un manque flagrant d'adoption par les fabricants de routeurs. Au CES 2024, des déclarations de deux grands fabricants ont déclaré qu'Apple n'intègre plus activement de nouveaux routeurs dans son programme HomeKit Secure Router.

L’adhésion faible de la part des fabricants n'a fait que se confirmer avec le temps. eero, l'un des partenaires initiaux, a explicitement indiqué que ses derniers modèles, le eero Pro 6E et le eero 6+, ne bénéficieraient pas du support d'Apple HomeKit, sans prévoir d'intégration future. Cette absence d'engagement des fabricants, couplée à une communication quasi inexistante d'Apple sur l'avenir de HomeKit Secure Router, laisse entrevoir un déclin d'intérêt pour cette technologie.



La fin de HomeKit Secure Router pourrait être à l'origine d'un ajustement dans la stratégie d'Apple ou tout simplement d'une difficulté plus profonde à imposer des standards de sécurité dans l'univers fragmenté de la domotique.



