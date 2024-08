L'Apple Pencil 3 sera enfin compatible Localiser / Find My

Décidément, iOS 17.4 et iPadOS 17.4 bêta cachent bien des nouveautés. Après les emojis, le sideloading ou encore le nouvel iPad Pro M3 avec caméra Face ID repositionnée, les nouvelles API PencilKit 3 font clairement référence à un nouvel Apple Pencil 3 compatible avec le réseau Localiser, aussi appelé Find My en anglais.

Apple Pencil 3 bientôt disponible avec la prise en charge de Localiser

D'après le code d'iOS 17.4 et la nouvelle API PencilKit 3, Apple prépare un nouvel Apple Pencil 3 qui fonctionne avec l'application Localiser. Cela devrait permettre aux utilisateurs de retrouver facilement leur Apple Pencil perdu, à l'instar de ce que vous pouvez faire avec les AirPods et les AirTags. Il va de soi que ce cas est plus rare, l'Apple Pencil était la plupart du temps aimanté sur l'iPad.

Reste à savoir si ce futur Apple Pencil 3 sera doté de la technologie Ultra Wideband pour un repérage précis ou si la mise en œuvre se contentera d'afficher le dernier emplacement sur la carte. L'autre nouveauté de ce Pencil 3 serait une série d'embouts magnétiques interchangeables.



En attendant, rappelons que les développeurs peuvent utiliser PencilKit afin de rendre leurs applications compatibles avec le stylet d'Apple. Alors que la version 2 a été livrée avec iPadOS 17.0 et permet d'utiliser de nouveaux outils tels que la monoline, le stylo plume, l'aquarelle et le crayon, le site Apple Developer n'a pas encore été mis à jour avec les nouveautés précises de PencilKit 3. De quoi ne laisser aucun doute quant à l'arrivée prochaine d'un nouveau modèle, Apple cultivant le secret jusqu'au dernier moment. En toute logique, il sera présenté avec l'iPad Pro OLED à venir en mars-avril prochain.

Un nouvel iPad Pro est en préparation

Apple travaille en effet également sur un nouveau modèle d'iPad Pro 2024. Selon les rumeurs, il sera doté d'un écran OLED, de la puce M3 et peut-être même de la prise en charge de la technologie MagSafe.



Rendez-vous dans deux mois pour tout vérifier tout cela.