Prime Day 2022 : la prise connectée "Amazon Smart Plug" est à -50%

Le Prime Day, c'est l'occasion de profiter de réductions exceptionnelles qui sont exclusivement réservées aux abonnés Prime. À seulement quelques heures du lancement officiel des 2 jours consécutifs du Prime Day, Amazon commence déjà à proposer d'énormes remises sur ses propres équipements. C'est le cas pour cette prise connectée qui fonctionne avec Alexa !

Un bon plan comme on l'aime

Vous souhaitez pouvoir éteindre votre téléviseur, votre lampe halogène, votre cafetière d'une simple commande vocale ? C'est possible, même si votre appareil n'est pas compatible avec la domotique. Amazon propose son "Smart Plug", une prise électrique qui fournit un contrôle à distance depuis votre smartphone (ou par commande vocale) l'extinction ou la mise sous tension d'un appareil branché dessus.

Comme l'explique Amazon, cette prise connectée fonctionne avec son assistant vocal Alexa, le combo parfait si vous possédez une enceinte Echo à votre domicile. Vous pouvez aussi programmer la prise connectée sur des plages horaires prédéfinies afin que la lumière s'allume quand vous rentrez chez vous ou tout simplement pour démarrer votre téléviseur à une heure précise.



L'avantage de cette prise connectée comparée à beaucoup de ses concurrentes, c'est qu'on retrouve une configuration et une installation extrêmement simple, de plus vous n'aurez pas besoin d'acheter un hub en supplément. En effet, l'Amazon Smart Plug se connecte directement à la carte Wi-Fi 2,4 GHz de votre box internet.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.