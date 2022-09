Amazon annonce un deuxième Prime Day 2022 les 11 et 12 octobre

Une fois de plus, Amazon annonce son événement commercial d'automne exclusivement réservé aux membres Prime. Le deuxième Prime Day de l'année, baptisé "Prime Early Access Sale", se tiendra les 11 et 12 octobre en France, au Canada et dans 14 autres pays, toujours sur deux jours donc.

Amazon Prime Day : le retour

Amazon Prime Day a toujours été un événement annuel au cours duquel les membres Prime ont accès à des milliers de ventes en avant-première. Il s'agit non seulement d'un moyen pour Amazon d'augmenter ses revenus, mais aussi d'aider l'entreprise à recruter davantage d'abonnés à Prime. Cette année, le Prime Day, qui s'est déroulé les 12 et 13 juillet, a donné lieu à une pléthore de réductions sur des articles tels que des produits high-tech, des vêtements. Toutefois, certaines promotions étaient également accessibles à tout le monde.

C'est la première fois qu'Amazon organise un deuxième Prime Day dans la même année, il est difficile d'anticiper ce à quoi nous pouvons nous attendre. Peut-être que la société souhaite couper l'herbe sous le pied de ses concurrents en marquant officieusement le début de la saison des achats de Noël, bien avant les Black Friday et Cyber Monday.

Aujourd'hui, Amazon a dévoilé Prime Early Access Sale, un nouvel événement commercial mondial de deux jours exclusif aux membres Prime. L'événement commence le 11 octobre à 12 h PDT et se poursuit jusqu'au 12 octobre dans 15 pays : Allemagne, Autriche, Canada, Chine, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Turquie et États-Unis.

Nous ferons évidemment un inventaire des bonnes affaires sur les produits Apple le jour J.



Rappelons que Prime vous permet de bénéficier de la livraison gratuite le soir même et en un jour ouvré. Vous profitez par ailleurs de films et séries sur Prime Video, d'Amazon Music Prime, d'un abonnement Prime Gaming offert sur Twitch, des jeux offerts tous les mois sur gaming.amazon.com...

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.