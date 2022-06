Le Prime Day 2022 d'Amazon aura lieu le 12 et 13 juillet

Après 2 années consécutives avec un Prime Day en décalé à cause de la crise sanitaire, Amazon reprend enfin les bonnes habitudes en rétablissant les deux journées du Prime Day en plein été ! Le principe ne change pas, il s'agit de 48 heures de ventes flash réservées exclusivement aux abonnés Prime.

Des bons plans à gogo

Amazon n'a pas oublié le rendez-vous préféré des abonnés Prime. La société vient d'annoncer que les deux jours de Prime Day qui permettront de bénéficier d'une tonne de vente flash (avec des -30%, -40% et plus) auront lieu le 12 et 13 juillet. Cette information a été officialisée dans la journée, le géant américain a déjà tout prévu avec ses partenaires pour des ventes flash inédites et commence à préparer ses équipes au grand rush dans les entrepôts logistiques.



Cette période est particulièrement intense, car les promotions sont tellement nombreuses que les commandes arrivent en masse chaque minute qui passe. Pendant ces deux jours, les employés sur les plateformes logistiques sont invités à ne faire aucune demande de congés pour permettre l’emballage d'un maximum de commandes.

Initialement, l'Amazon Prime Day a commencé en 2015, l'entreprise voulait découvrir quel impact pouvait avoir une journée avec des milliers de ventes flash qui se renouvellent toutes les heures. Vu le succès que cela a eu, Amazon a réitéré l'année suivante son événement qui est devenu en peu de temps un grand rendez-vous pour trouver de bonnes affaires. C'est qu'à partir de 2019 que l'Amazon Prime Day s'est étendu sur deux jours, l'entreprise voulait optimiser au maximum ses recettes et éviter de concentrer toutes les commandes sur 24 heures.



Pour bénéficier de l'Amazon Prime Day c'est simple, il vous suffit de vous inscrire à l'abonnement Amazon Prime, si vous êtes dans la période d'essai de 30 jours vous pourrez quand même profiter de ces deux journées aux promotions exceptionnelles. Pour les moins de 25 ans, l'abonnement coûte seulement 24€/an, au-delà vous payez votre abonnement 49€/an.



Chaque année, le Prime Day bat des records. En 2021, les 2 journées ont généré la colossale somme de 11 milliards de dollars (rien qu'aux États-Unis), et plus de 250 millions de commandes partout dans le monde. À l'heure actuelle, le Prime Day est disponible en France, mais aussi aux États-Unis, au Canada, Espagne, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, Belgique, Chine, Luxembourg, Pays-Bas, etc.

