Prime Day 2023 : un record de ventes sur 24 heures a eu lieu le 11 juillet

Avec le Prime Day, Amazon réalise ses meilleures journées dans l'année, il y a tellement de commandes que l'ensemble des salariés dans les entrepôts logistiques sont mobilisés pour répondre à la forte demande. Pour cette édition 2023, le Prime Day a pulvérisé les objectifs fixés par Amazon, à tel point que le 11 juillet 2023 a été la journée où il y a eu le plus de ventes depuis la création d'Amazon en 1994.

Un Prime Day sous le signe de tous les records

Grâce à la coopération des revendeurs qui ont participé en masse au Prime Day 2023 avec des réductions parfois très attractives, Amazon a réalisé un record de ventes sur la journée du 11 juillet. Dans un communiqué, l'entreprise explique que les membres Prime ont acheté plus de 375 millions d'articles dans le monde, ce qui a permis une économie "collective" de 2,5 milliards de dollars sur des millions de transactions. Doug Herrington, le PDG d'Amazon Stores a déclaré :

Le premier jour du Prime Day a été le plus grand jour de vente de l'histoire d'Amazon, et les membres de Prime ont économisé plus cette année que tout autre événement du Prime Day. Prime est une valeur incroyable, et nous sommes fiers d'offrir une valeur supplémentaire aux membres grâce à des événements exclusifs comme Prime Day. Merci à nos membres Prime de continuer à faire leurs achats dans notre magasin, ainsi qu'à nos employés et vendeurs indépendants du monde entier qui ont livré pour les clients ce Prime Day.

Les offres qui ont rencontré le plus de succès

Pour ces deux journées de Prime Day, Amazon a minutieusement observé les produits qui ont rencontré le plus de succès auprès des abonnés Prime. L'entreprise mentionne les articles suivants comme étant les produits les plus populaires :

Amazon assure également que les abonnés Prime se sont littéralement lâchés sur les achats de produits compatibles avec Alexa. Que ce soit les enceintes, les écrans connectés ou encore la domotique compatible Alexa, tout s'est vendu comme des petits pains avec des centaines de milliers de paniers validés par heure.



Avec l'abonnement Amazon Prime, les abonnés bénéficient de la livraison en 1 jour ouvré (ou le soir même), d'un accès au gigantesque catalogue Prime Video, d'Amazon Music Prime, des offres sur Prime Gaming, de la livraison offerte chez Deliveroo (à partir de 25€), d'un accès prioritaire aux ventes flash, d'un accès à Amazon Photos...



