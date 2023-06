Le Prime Day 2023 d'Amazon aura lieu les 11 et 12 juillet

Comme chaque année désormais, Amazon a révélé les dates de son événement spécial, le Prime Day 2023. Cette année, il aura lieu les 11 et 12 juillet. Comme lors des éditions précédentes, le Prime Day durera deux jours et proposera aux membres Prime des offres sur une large gamme de produits, de l'électronique à la mode en passant par les appareils Amazon. Bien évidemment, les produits Apple figureront parmi les stars.

Nouveau Prime Day 2023

En raison des circonstances liées au COVID-19, le Prime Day a connu différentes périodes ces deux dernières années. En 2020, il a été repoussé à octobre, puis s'est déroulé en juin en 2021. L'année dernière, Amazon est revenu à la tradition en organisant l'événement en juillet, tout en ajoutant un deuxième Prime Day en octobre avant les fêtes de fin d'année.

En plus de générer un grand nombre de ventes en peu de temps, le Prime Day vise également à attirer de nouveaux abonnés vers le service Prime d'Amazon. Bien que le Prime Day ne soit pas un avantage inhérent à l'abonnement Prime, comme l'accès à Prime Video ou la livraison gratuite en deux jours, la plupart des offres de cet événement de deux jours sont exclusivement réservées aux membres Prime. Cependant, il faut rappeler que le coût de l'abonnement Prime a augmenté considérablement depuis son lancement en 2005, notamment l'an dernier en passant de 49 euros à 69 euros.



Si vous prévoyez de rentabiliser votre abonnement Prime le mois prochain, sachez qu'iPhoneSoft vous proposer un article rempli de bonnes affaires technologiques pendant les deux jours de l'événement. Le Prime Day est traditionnellement un moment idéal pour acheter des produits Amazon à des prix historiquement bas, mais il devrait également y avoir des offres intéressantes sur l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple Watch, les AirPods et autres casques, aspirateurs robots, ordinateurs portables, disques SSD, consoles de jeux, accessoires et bien d'autres choses.

