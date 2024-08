Amazon annonce le Prime Day 2024 en juillet et les pays éligibles !

Depuis plusieurs années, Amazon propose à ses abonnés Prime des réductions inédites sur de nombreux produits pendant quelques jours. Cet événement qui s’appelle le « Prime Day » rassemblement tous les ans des millions de personnes à travers le monde qui profitent de remises très intéressantes. En 2024, Amazon ne compte pas changer les règles, les abonnés Prime auront un nouvel événement Prime Day et ça se passera en juillet !

L’année dernière, le Prime Day a battu tout les records avec un total de 375 millions d’articles écoulés dans le monde, ce qui a représenté une « économie collective » de 2,5 milliards de dollars. Un énorme succès qui a mobilisé les centres logistiques ainsi que les livreurs sur le terrain pendant plusieurs jours. Pour cette année, Amazon compte bien remettre cela, l’entreprise a déjà annoncé son Prime Day 2024, celui-ci aura lieu en plein été, plus précisément en juillet !

Nous travaillons dur pour proposer encore plus d'économies dans l'événement de cette année. Les membres Prime pourront également profiter de réductions importantes et faire leurs achats tôt pour les fournitures de la rentrée scolaire, en évitant les files d'attente et en profitant de la commodité d'une livraison rapide et gratuite via Prime. Nous savons que nos membres aiment les économies, et nous travaillons dur pour proposer des offres sur les marques nouvelles et populaires que vous ne pouvez acheter que sur Amazon pour l'événement de cette année.