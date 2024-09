Amazon dévoile les dates de son Prime Day 2024

Chaque été, Amazon organise son traditionnel événement « Prime Day », deux journées où les abonnés Amazon Prime peuvent bénéficier d’une série de ventes flash à des tarifs parfois très agressifs. Alors que nous attendions les dates pour le Prime Day 2024, Amazon a enfin dévoilé les deux jours tant attendus par sa communauté !

Amazon nous donne rendez-vous le 16 et 17 juillet

Amazon a annoncé les dates tant attendues de son Prime Day 2024, qui se déroulera sur deux jours, du mardi 16 juillet au mercredi 17 juillet. Cet événement annuel est l’occasion pour les membres Amazon Prime de profiter de réductions importantes sur une vaste gamme de produits.



Cette année, les consommateurs peuvent s'attendre à des réductions importantes sur les produits Apple, ainsi que sur ceux de concurrents tels que Samsung, Sony, et Philips. Les clients Apple auront l'opportunité d'acheter des iPhone, iPad, AirPods, ainsi que des accessoires pour iPad et Mac à des prix avantageux.

Des offres éclair toutes les 30 minutes

Pour rendre l’événement encore plus excitant, Amazon proposera des offres éclair qui se rafraîchiront toutes les 30 minutes. Ces offres limitées dans le temps offriront aux clients la possibilité de faire de bonnes affaires sur divers produits à des prix imbattables. De nombreux vendeurs professionnels participeront à l’événement comme tous les ans, cela permettra aux consommateurs de découvrir des produits proposés par des commerçants du monde entier.



Le Prime Day 2024 aura lieu pour les membres Amazon Prime dans les pays suivants : Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Égypte, France, Allemagne, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Arabie saoudite, Singapour, Espagne, Suède, Turquie, Émirats arabes unis, États-Unis et Royaume-Uni.



L’année dernière, Amazon a organisé deux événements Prime Day, l’un en juillet et l’autre en octobre. Ces événements ont rencontré un gigantesque succès, avec des millions de consommateurs participant aux promotions. Le Prime Day 2023 a été marqué par des chiffres impressionnants : le 11 juillet 2023, 375 millions d’articles ont été achetés par les membres Amazon Prime dans le monde entier, générant une économie collective de 2,5 milliards de dollars. Parmi les meilleures ventes, les AirPods ont été les seuls produits Apple à figurer dans le top cinq.



Le Prime Day 2024 s’annonce comme un événement à ne pas manquer pour tous les membres Amazon Prime, vous profiterez encore cette année de promotions exceptionnelles vos produits préférés. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés Amazon Prime, vous pouvez vous inscrire dès maintenant à l’abonnement ou attendre la dernière minute, quoi qu’il se passe il vous faudra un abonnement pour rejoindre les festivités du Prime Day 2024.



