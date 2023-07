iRobot célèbre le Prime Day 2023 avec des ventes flash très agressives

iRobot Braava Jet m6



Ce modèle de robot laveur de sol est équipé de lingettes pour éliminer les saletés collantes et les poussières. Il cartographie votre intérieur, vous permettant de choisir quelles pièces nettoyer via une application iOS et Android. Il couvre efficacement les grands espaces et nettoie les coins grâce à son design optimisé. Il utilise un pulvérisateur de haute précision pour éliminer les tâches sans abîmer les surfaces.



Prix : disponible dès maintenant à 399,99€ au lieu de 510,73€ (-22%)

iRobot Aspirateur Robot connecté Roomba j7+



Grâce à son système de navigation PrecisionVision, il surmonte les obstacles et s'adapte à votre intérieur en temps réel. Son puissant système de nettoyage en trois étapes garantit une aspiration efficace, notamment grâce à ses extracteurs en caoutchouc multisurfaces adaptés à tous les types de sols et aux poils d'animaux. Le système d'autovidage Clean Base permet à l'aspirateur de se vider automatiquement dans des sacs anti-allergènes, vous évitant d'avoir à vous en préoccuper pendant plusieurs mois. Vous pouvez également demander au robot de nettoyer des endroits spécifiques, tandis que la technologie Dirt Detect lui permet de détecter et de nettoyer en profondeur les zones particulièrement sales de votre maison.



Prix : disponible dès maintenant à 649€ au lieu de 949€ (-32%)

iRobot Roomba j7



Le robot aspirateur offre un nettoyage avec une aspiration surpuissante, des brosses latérales et des capteurs avancés pour gérer les obstacles. Il détecte les zones les plus sales et les nettoie en profondeur, tout en permettant de définir quelles pièces nettoyer et quand grâce à sa cartographie intelligente. Il évite les obstacles tels que les câbles de chargeurs et les déjections animales. Avec son système d'exploitation iRobot OS, il crée des suggestions personnalisées pour un nettoyage optimal. De plus, il peut se synchroniser avec un robot laveur pour un enchaînement parfait des tâches de nettoyage.



Prix : disponible dès maintenant à 449€ au lieu de 699,99€ (-36%)