Amazon annonce un nouveau Prime Day 2023 en octobre avec de grosses promos

Vous pensiez que le Prime Day 2023 était terminé depuis juillet dernier ? Et bien Amazon vient d'annoncer un nouvel événement Prime Day en octobre prochain, baptisé "Prime Big Deal Days". Ce nom laisse entrevoir de fortes réductions sur une tonne de produits, espérons que les appareils Apple en fasse partie.

Un Prime Day renouvelé en 2023

Doug Herrington, PDG des magasins Amazon dans le monde entier, a déclaré :

En octobre, nous proposons aux membres Prime un événement de shopping exclusif : les Prime Big Deal Days ! Je suis impatient que les membres Prime découvrent certaines des meilleures affaires de la saison dans 19 pays.



Nous vous donnerons plus de détails à l'approche de l'événement. Je suis impatient de donner à nos membres Prime l'accès à des économies exclusives en début de saison.

L'année dernière, Amazon avait déjà organisé une vente supplémentaire en octobre, appelée Prime Early Access, les 11 et 12. Il semble que ce soit désormais la norme pour Amazon d'organiser deux Prime Day par année civile, afin d'augmenter les ventes. La période des fêtes de fin d'année est généralement celle où les consommateurs dépensent pour les cadeaux et autres, un mois avant le Black Friday que l'entreprise célèbre également. De fait, tout évènement commercial est bon pour les affaires du géant du e-commerce, comme l'ont montré les chiffres fous du Prime Day de juillet dernier.



Amazon précise que ses "Prime Big Deals Days" auront lieu en France, en Belgique et au Canada, ainsi qu'en Australie, en Autriche, au Brésil, en Chine, en Allemagne, en Italie, au Japon, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, à Singapour, en Espagne, en Suède, aux États-Unis et au Royaume-Uni.



Pour mémoire, il vous faudra obligatoire un abonnement Amazon Prime pour en profiter. Parmi les avantages, les abonnés bénéficient de la livraison en 1 jour ouvré, d'un accès au très bon catalogue Prime Video, d'Amazon Music Prime, des offres sur Prime Gaming, de la livraison offerte chez Deliveroo (à partir de 25€), d'un accès prioritaire aux ventes flash, d'un accès à Amazon Photos, et plus encore.

