Black Friday : Amazon brade sa petite enceinte Echo Dot 5 à 24,99€ (-58%) !

Amazon a sorti cette année, la 5ème version de sa petite enceinte connectée, l'Echo Dot 5. Concurrente du HomePod mini, elle est habituellement affichée à 59,99 euros, ce qui est déjà largement moins cher que le produit d'Apple qui est vendu 99€. Mais pour le Black Friday 2022, Amazon brade carrément son Echo Dot 5 à 24,99 euros !

L'enceinte Echo Dot 5 à prix cassé !

Malgré son poids plume de seulement 340 grammes, l'Echo Dot 5 est richement doté, surtout en comparaison de son tarif incroyable. Vous allez retrouvez la plupart des services de streaming comme Apple Music, Deezer, Spotify, Amazon Music ainsi que des solutions alternatives comme Tidal.



La grande nouveauté de la nouvelle Echo Dot 5 est d'ailleurs à retrouver du côté du son. Amazon promet une expérience audio inégalée par les générations précédentes d'Echo Dot avec Alexa, avec notamment des voix plus claires, des basses plus profondes et un son puissant.

Tout comme le HomePod mini, l'Echo Dot 5 propose le multiroom, pour lancer une musique dans votre salon, dans la cuisine ou dans la chambre en simultané. Mieux, vous pouvez appairer deux Echo Dot ensemble pour créer un home cinema, surtout si vous avez un dongle Fire TV qui facilite la configuration.



L'enceinte connectée d'Amazon propose aussi les appels mains libres d'une pièce à l'autre, le repas est prêt et vous souhaitez appeler vos enfants sans crier dans toute la maison ?

Demandez à Alexa de diffuser votre message directement dans les chambres de vos enfants, ou bien de vous raconter une blague pour détendre l'atmosphère. L'assistant virtuel sait tout faire, surtout qu'Amazon propose une liste de Skills, des mini-apps qui augmentent grandement son intérêt.



Avec l'Echo Dot 5, vous pouvez aussi contrôler toute votre domotique, des lumières aux volets, en passant par les prises électriques connectées. Pour cela, il vous suffit de connecter vos appareils à votre enceinte Amazon. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il est possible de créer des routines pour déclencher des actions de manière intelligente.



Enfin, niveau confidentialité, les enceintes connectées de la firme de Seattle proposant un bouton "arrêt microphone".



Vous êtes convaincu ? Alors foncez sur la promotion de la nouvelle Amazon Echo Dot 5 à 24,99 euros au lieu de 59,99 euros.

