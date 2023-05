Nouvelle enceinte Amazon : mais qu'est-ce que l'Echo Pop ?

Pour conserver sa place de leader sur le marché mondial des enceintes connectées, Amazon n'a pas d'autres choix que de sortir régulièrement de nouveaux modèles et d'innover afin d'attirer les utilisateurs. L'une des dernières idées du géant américain, c'est de proposer l'Echo Pop, une petite enceinte au tarif très attractif avec une tonne de services de streaming pris en charge !

L'Echo Pop en précommande

Dès le 31 mai 2023, Amazon va lancer la commercialisation d'une nouvelle enceinte connectée baptisée "Echo Pop", elle aura pour objectif d'apporter une expérience optimale avec Alexa, mais aussi le support de nombreux services de streaming populaires comme Amazon Music, Apple Music, Deezer ou encore Spotify.

Pour ce nouveau modèle, Amazon a privilégié un design assez inhabituel dans la gamme Echo, on retrouvera une enceinte assez petite, mais avec un grand haut-parleur capable de gérer une puissance de son similaire à celle du HomePod mini.



Pour l'interaction avec l'enceinte, une barre lumineuse s'allumera dès que vous direz la commande "Alexa...", celle-ci s'éteindra automatiquement lorsque vous aurez obtenu une réponse à votre requête.

Pour l'Echo Pop, Amazon va proposer plusieurs coloris :

L'anthracite

Le blanc

La lavande

Le vert canard

À l'arrière de l'enceinte, vous retrouverez 3 boutons : un volume +, un volume - et un bouton pour couper le micro afin de répondre aux préoccupations liées à la confidentialité. À noter que quand vous appuierez sur le bouton qui empêche la commande vocale "Alexa...", la barre lumineuse deviendra immédiatement rouge jusqu'à que vous appuyiez à nouveau sur le bouton pour réactiver le micro.



Comme toutes les autres enceintes Echo, vous pourrez profiter des podcasts, accéder à des milliers de skills qui sont en constante augmentation, gérer votre domotique (prise connectée, éclairage, serrure, thermostat, ventilateur...), passer des appels, obtenir les dernières actualités, avoir la météo... Les possibilités sont nombreuses et Alexa saura répondre à presque toutes vos demandes. N'oublions pas qu'il s'agit actuellement de l'assistant vocal le plus performant sur les enceintes connectées.

Les caractéristiques à connaître

Parmi les caractéristiques à savoir sur cette nouvelle enceinte connectée, on pense par exemple à son poids, elle fait seulement 196g (ce qui facilite le transport), elle est compatible avec le Wi-Fi 2.4 GHz et 5 GHz, vous pourrez connecter vos appareils en Bluetooth afin d'envoyer de la musique et on retrouve la prise en charge du profil Advanced Audio Distribution Profile (A2DP).

Dans la boîte, vous trouverez (en plus de l'enceinte Echo Pop) un adaptateur secteur de 15W et un guide de démarrage rapide.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.