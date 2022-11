Black Friday Amazon : la station de recharge portative de Belkin est à -57%

Le Black Friday d'Amazon cette année cache de belles pépites, Belkin en est l'exemple parfait, l'entreprise propose en ce moment plusieurs promotions sur ses produits, dont l'une des plus importantes (-57%) sur sa station de recharge pour Apple Watch. L'offre est à durée limitée, profitez-en vite !

Une station de recharge haut de gamme à petit prix

Normalement commercialisé à 29,99€, Belkin propose à l'occasion du Black Friday sa station de recharge portative pour Apple Watch à seulement 12,99€, ce qui représente une remise de 57%. Grâce à son petit design qui est tout sauf encombrant, vous pourrez transporter votre station de recharge au travail, en vacances ou pendant n'importe lequel de vos déplacements.

Roulez le câble à l'intérieur de la station de charge : il est possible d'insérer le câble dans le compartiment du chargeur afin d'éviter que celui-ci traine par terre, comme ça votre installation devient plus propre et discrète !

Le support situé au centre de la station de recharge permet au module de chargement magnétique de tenir en toute sécurité. Vous pouvez facilement tirer la longueur de câble que vous souhaitez pour brancher l'accessoire sur une prise murale, un ordinateur portable ou toute autre source de chargement.

Sur Amazon, on retrouve des avis très positifs sur cette station de recharge, elle est souvent décrite comme petite et ne prenant pas beaucoup de place sur une table de chevet, pratique grâce à l'enroulement du câble à l'intérieur de la station et simple à transporter lors des déplacements !



La bonne nouvelle, c'est que Belkin annonce que cette station est compatible avec l'ensemble des générations d'Apple Watch, attention le câble de recharge est vendu séparément. Vous pourrez bien sûr reprendre celui qui vous a été fourni par Apple.

Les abonnés Amazon Prime peuvent profiter de la livraison gratuite en 1 jour ouvré ou le soir même suivant leur localisation. À noter que ce produit est éligible à la politique de retour spéciale Noël d'Amazon, autrement dit le retour peut avoir lieu jusqu'au 31 janvier 2023 !

Découvrez les autres promotions Black Friday Amazon de Belkin

