Le Black Friday d'Apple a commencé en Australie, découvrez un aperçu des cartes-cadeaux

Grâce au décalage horaire en Australie, on peut connaître à l'avance toutes les nouveautés d'Apple. Le géant californien vient de donner le coup d'envoi de l'événement Black Friday sur son Apple Store en ligne, mais aussi dans la totalité de ses boutiques physiques dans le pays. Comme à son habitude, Apple ne brade pas les prix de ses produits, mais offre des cartes cadeaux App Store & iTunes si vous achetez un nouvel iPhone, Mac, iPad...

Black Friday d'Apple, à quoi faut-il s'attendre ?

Le Black Friday aura lieu demain en France, c'est l'une des plus grosses journées pour les commerçants qui reçoivent les clients qui privilégient ce moment pour acheter les cadeaux de Noël.

Comme à son habitude, Apple a choisi de ne pas faire comme les autres et propose son propre événement qui consiste à offrir de belles cartes cadeaux en échange de l'achat d'un produit.



Ce deal est gagnant-gagnant à la fois pour les consommateurs, mais aussi pour Apple.

Pour faire simple, vous gagnez des crédits pour acheter des contenus numériques sur l'App Store ou l'iTunes Store et du côté d'Apple, la marque vous fait plaisir sans faire trop mal à sa marge de bénéfice.

En Australie comme partout dans le monde (dès demain), les clients peuvent profiter de cette offre exceptionnelle sur la boutique en ligne d'Apple, sur l'application Apple Store et dans les magasins physiques. La carte cadeau ne concerne que les produits neufs, les modèles remis à neuf ne sont pas concernés ainsi que les achats via les remises pour étudiants.

Les cartes cadeaux offertes en Australie et en France

Vous trouvez ci-dessous les montants des cartes cadeaux en Australie et ceux qui seront pratiqué en France dès demain :

iPhone 12, iPhone 12 mini et iPhone SE :

- France : 50 € de carte cadeau

- Australie : 70 dollars australien

AirPods de deuxième et troisième génération :

- France ; 75€ de carte cadeau

- Australie : 35 dollars australien

AirPods Pro :

- France : 75€ de carte cadeau

- Australie : 70 dollars australien

AirPods Max :

- France : 75€ de carte cadeau

- Australie : 105 dollars australien

Apple Watch SE et Apple Watch Series 3 :

- France : 50€ de carte cadeau

- Australie : 70 dollars australien

iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces :

- France : 100€ de carte cadeau

- Australie : 140 dollars australien

MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces et Mac mini :

- France : 100€ de carte cadeau

- Australie : 140 dollars australien

iMac 27 pouces :

- France : 200€ de carte cadeau

- Australie : 280 dollars australien

Apple TV 4K et Apple TV HD :

- France : 50€ de carte cadeau

- Australie : 70 dollars australien

Magic Keyboard pour iPad Pro et iPad Air :

- France : 50€ de carte cadeau

- Australie : 70 dollars australien

Apple Pencil de deuxième génération, Smart Keyboard Folio, chargeur MagSafe Duo et pack x4 AirTags :

- France : 50€ de carte cadeau

- Australie : 35 dollars australien

Beats Flex et Beats Studio Buds :

- France : 50€ de carte cadeau

- Australie : 35 dollars australien

Powerbeats Pro, Beats Solo 3 sans fil et Beats Studio 3 sans fil :

- France : 50€ de carte cadeau

- Australie : 35 dollars australien

Voilà à quoi s'attendre pour les cartes cadeaux offertes pour toute commande de produits Apple pendant le Black Friday de demain. À prendre en compte que les cartes cadeaux App Store & iTunes vous permettent d'acheter des applications, des achats intégrés, de payer vos abonnements et d'acheter des films, séries, documentaires, musiques...



Rendez-vous demain pour le Black Friday sur l'Apple Store !



