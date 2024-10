Apple Vision Pro 2 : les premières indiscrétions parlent d’écrans plus lumineux

Alors que l’Apple Vision Pro de première génération n’est pas encore disponible, Apple prépare déjà le futur, le Vision Pro 2 qui sortira probablement en 2027 (ou peut-être avant). Les premières indiscrétions autour de ce futur produit viennent de sortir grâce à une source bien renseignée. Voici ce qu’aura de plus le Vision Pro 2 comparé à la première génération qui sera disponible dans quelques mois !

Apple Vision Pro 2, voici ce que disent les rumeurs

Apple est sur le point de faire un nouveau bond en avant avec le lancement attendu de son Vision Pro de deuxième génération, attendu pour 2027. Selon les dernières indiscrétions, issues d’une étude de marché par Omdia et rapportées par The Elec, ce nouveau modèle promet des avancées majeures, notamment en termes de qualité d’affichage.



La caractéristique la plus remarquable de ce casque réside dans ses écrans Micro-OLED améliorés. Ces écrans offriraient une luminosité supérieure et une efficacité accrue, posant les bases d’une expérience utilisateur immersive et visuellement époustouflante.

L’une des mises à niveau les plus significatives serait le passage à un écran OLEDoS RVB, surpassant le WOLED avec filtre de couleur du modèle de première génération. Cette technologie avancée permet de produire lumière et couleur directement à partir de sous-pixels RVB, éliminant ainsi la nécessité d’un filtre de couleur. Le résultat ? Une luminosité nettement supérieure et une efficacité énergétique accrue.

Samsung Display, le fournisseur clé du Vision Pro 2

Samsung, après avoir acquis eMagin, est désormais le seul fournisseur capable de produire ces écrans RGB OLEDoS. Ce développement pourrait marquer un changement majeur dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple, Samsung étant susceptible de remplacer Sony comme principal fournisseur.



Les analystes, dont le célèbre Ming-Chi Kuo et ceux d’Omdia, prévoient le lancement du casque Vision Pro de deuxième génération pour 2027. Cependant, cela suggère également l’absence de mises à jour matérielles majeures pour la Vision Pro jusqu’à cette date.

Et le Vision Pro plus accessible au niveau du prix ?

En parallèle, des rapports évoquent la possibilité d’un ordinateur spatial Apple moins onéreux, potentiellement lancé en 2025. Cependant, il existe un certain scepticisme quant à la concrétisation de ces plans, compte tenu de la complexité et de l’investissement requis pour de telles technologies.



Le futur Vision Pro 2 d’Apple semble prometteur, avec des avancées significatives en matière de technologie d’affichage. Reste à voir comment ces innovations transformeront l’expérience utilisateur comparé à la première génération et remodeleront le paysage de la réalité augmentée/virtuelle.



