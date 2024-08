Apple dit "bonjour" à Vision Pro dans une première publicité

Apple démarre la promotion du Vision Pro avec une publicité partagée sur sa chaîne YouTube. Sa publication n'est pas anodine, le casque sortant aux États-Unis ce vendredi 2 février. L'occasion de faire saliver les fans et de tenter d'attirer de nouveaux clients.

Une première publicité pour le Vision Pro

La publicité montre de nombreux cas d'utilisation avec le Vision Pro sur la tête, de la consultation de ses messages au visionnage de vidéo en passant par les appels FaceTime. De plus, la vidéo met en avant les gestes de navigation, des yeux et des doigts, ainsi que la capacité unique du Vision Pro à rester connecté avec son environnement, idéal avec ses enfants dans la pièce par exemple.

La description de la pub indique :

Apple Vision Pro est là. Désormais, le contenu numérique s'intègre parfaitement à votre espace physique. Vous pouvez faire les choses que vous aimez d'une manière qui n'a jamais été possible auparavant.

Les plus assidus auront noté que cette pub est une version plus courte et légèrement modifiée d'une vidéo qu'Apple a initialement diffusée à la fin de sa keynote WWDC 23, peu de temps après avoir présenté le désormais célèbre casque Apple Vision Pro. Outre Internet, le spot a été diffusé hier soir lors des matchs éliminatoires de la NFL.



Pour aller plus loin, consultez la fiche technique du Vision Pro, ainsi que la liste des applications embarquées.



Voici la pub en question :