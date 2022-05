Un bug place Apple Music dans le dock et en fait le lecteur par défaut

Un bug étrange touche actuellement Apple Music sous iOS 15. En effet, l'application s'installe directement dans le dock lorsqu'elle est téléchargée depuis l'App Store, l'application remplaçant même d'autres applications natives et tierces situées dans la zone du bas de l’écran.

Plusieurs utilisateurs, nous y compris, qui ont téléchargé Apple Music ont vu l'application remplacer une autre application dans le dock sans la moindre action supplémentaire de leur part. iOS 15 décide à notre place comme l’explique en vidéo Kevin Archer sur Twitter. Il a vu Spotify être écrasée par Apple Music.

Seems like if you download the Apple Music app from App Store, it will automatically appear on your device (iPhone) dock, more than this, it will change any other 3d party app with the Music app. If on your dock, you only have Apple apps it won't do anything. pic.twitter.com/c0pkO9G2pq