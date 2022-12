Le démontage de l'iPad 10 explique l'incompatibilité avec l'Apple Pencil 2

Le site spécialisé dans la réparation d'appareils électroniques iFixit a partagé aujourd'hui une vidéo de démontage du nouvel iPad 10e génération d'Apple, offrant un regard intéressant sur la nouvelle tablette. Parmi les révélations, on trouve une explication sur le manque de compatibilité avec l'Apple Pencil de deuxième génération.

La caméra prend la place de l'Apple Pencil 2

Le démontage de l'iPad 2022 d'entrée de gamme dévoile la disposition interne, y compris sa batterie à deux cellules de 7 606 mAh, la carte logique avec la puce A14 Bionic, et plus encore comme la nouvelle caméra frontale.

Comme prévu, l'ouverture de la bête montre que les composants de l'appareil photo avant de l'iPad, positionnée en paysage, occupent l'espace où la bobine de chargement sans fil aurait été située pour l'Apple Pencil 2. Par conséquent, l'appareil n'est compatible qu'avec l'Apple Pencil original, un adaptateur étant nécessaire pour l'appairage et le chargement.

© iFixit

Un remplacement de batterie simplifié

iFixit a également confirmé que l'iPad 10 est doté de languettes d'extraction de la batterie à ouverture par étirement, comme l'iPad Air de cinquième génération et l'iPad mini de sixième génération, ce qui facilite le remplacement de la batterie par les ateliers de réparation et les clients. En comparaison, l'iPad de neuvième génération et |a plupart des anciens iPad ont des batteries complètement collées.

iFixit note cependant que le port USB-C de l'iPad est soudé à la carte logique et que le programme de réparation en libre-service d'Apple ne propose pas actuellement de pièces, de manuels ou d'outils pour les iPad, ce qui rend plus difficile pour les clients d'effectuer leurs propres réparations. Seuls les iPhone et les Mac sont éligibles à date.



Voici la vidéo de iFixit :

Un nouvel iPad stylé, mais cher

Apple a lancé l'iPad 10 à la fin du mois d'octobre. Parmi les principales nouveautés, citons un écran de 10,9 pouces bord à bord, un nouveau design plat proche des autres modèles, une puce A14 Bionic, un port USB-C, un bouton d'alimentation Touch ID comme les iPad Air et iPad Mini, une caméra FaceTime en position paysage, la prise en charge de la 5G sur les modèles cellulaires, le Wi-Fi 6 et un nouvel accessoire Magic Keyboard Folio en deux parties avec une rangée de touches de fonction. Les prix commencent à 589 euros (ou 449 dollars, aïe la conversion), et le clavier-étui est vendu 299 euros. Dommage qu'Apple ait décidé d'augmenter fortement son entrée de gamme, car ce nouvel iPad a vraiment tout pour plaire. Pour mémoire, l'iPad 9 était vendu 389 euros, avant de passer à 439 euros à la sortie de son successeur.

