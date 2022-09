Le démontage de l’Apple Watch Ultra dévoile une grosse batterie

iFixit vient de partager une vidéo de démontage de l'Apple Watch Ultra, offrant le premier aperçu de la conception interne et des composants de la montre. Le démontage de l'Apple Watch Ultra révèle une batterie plus grande, une meilleure résistance à l'eau et bien plus encore.

Des composants spécifiques pour la nouvelle Ultra

Bien que l'Apple Watch Ultra dispose de quatre vis pentalobes exposées sur le boîtier arrière pour un accès rapide à l'intérieur de la montre, iFixit a déclaré que la tocante reste difficile à réparer. Par exemple, après avoir retiré le boîtier arrière, notre confrère spécialisé dans les réparations a déclaré qu'un joint contribuant à l'étanchéité de l'Apple Watch Ultra était immédiatement cassé. En outre, l'accès à des pièces telles que la batterie et le moteur Taptic nécessite retirer l'écran, ce qui n’est jamais une mince affaire.

Conformément à un précédent rapport, le démontage confirme que l'Apple Watch Ultra est équipée d'une batterie de 542 mAh, soit 76 % de plus que la batterie de 308 mAh de l'Apple Watch Series 8 également présentée. L'opération permet également de voir de plus près le haut-parleur nettement plus grand de l'Ultra, qui permet de passer des appels téléphoniques dans des conditions difficiles.



L'Apple Watch Ultra a été lancée vendredi. Proposée au prix de 999 euros, cette montre haut de gamme présente un design robuste avec un boîtier en titane de 49 mm, un écran plat, des bracelets conçus pour l'extérieur, une résistance à l'eau jusqu'à une profondeur de 100 mètres, un bouton "Action" orange vif personnalisable, jusqu'à 60 heures d'autonomie avec un prochain mode économie d’énergie, et plus encore comme un GPS double fréquence ainsi que des applications exclusives.



Voici la vidéo de iFixit :