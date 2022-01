Apple arrête la vente de l’enceinte Beats Pill+

Hier à 22:30

Beats

Medhi Naitmazi

Apple abandonne un nouveau produit aujourd'hui avec l'enceinte Bluetooth Beats Pill+ sortie en 2015. Si vous la recherchez sur l'Apple Store en ligne, vous ne trouverez plus aucun résultat, comme en atteste nos essais de ce soir. La petite enceinte portable ne figure plus non sur le site web de Beats.

Adieu la Beats Pill+

L'enceinte Beats Pill+ a été lancée pour la première fois en 2015, et son prix était de 249€ au lancement, mais Apple l'avait baissée à 199€ quelques temps plus tard. La firme de Cupertino n'a jamais mis à jour l'enceinte Beats Pill+ après sa sortie, mais elle a introduit de nouvelles options de couleur au fil des ans.

La Beats Pill+ était une enceinte Bluetooth capable de se connecter à un iPhone, un iPad ou un Mac, et elle était livrée avec une application compagnon éponyme permettant de coupler deux enceintes et d'écouter de la musique. Elle était dotée d'une batterie rechargeable de 12 heures, d'un haut-parleur intégré et d'une option permettant de charger l'iPhone et d'autres appareils. Si son look était séduisant, en revanche sa qualité sonore n’était pas à la hauteur, Bose, JBL et autre Sonos font mieux au même tarif.



Avec l'abandon de l'enceinte, la gamme Beats se concentre désormais uniquement sur les casques, et il n'existe donc plus d'option d'enceinte portable chez le fabricant, modèles Apple compris.



Apple vend le HomePod mini pour ceux qui recherchent une enceinte, la seule disponible après l'abandon du HomePod l’an passé. Et à 99€ seulement, elle fait mieux que la Pills, le côté nomade en moins.



Si vous êtes tout de même intéressé, Amazon vend la Pill+ à 150€.