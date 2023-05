Un casque Beats Studio Pro est en préparation

Depuis l'acquisition de la marque Beats by Dre, Apple s'est énormément investi dans la création de nouveaux casques et écouteurs Beats. Le géant californien a décidé de continuer d'innover cette année avec de nouvelles surprises à venir prochainement. Une indiscrétion vient de mentionner l'arrivée d'un casque Beats qui pourrait faire de l'ombre au très coûteux AirPods Max.

L'AirPods Max en danger ?

On ne compte plus le nombre de mois où Apple n'a pas commercialisé de nouveau casque avec sa marque Beats... Le géant californien sait que les consommateurs sont nombreux à être fidèle à cette marque, mais l'entreprise a privilégié la mise en avant des AirPods 3 et AirPods Pro 2 ainsi que de l'AirPods Max qui sont en général plus chers que les écouteurs/casques Beats.



Heureusement, la politique d'Apple va bientôt changer et des nouveautés vont très rapidement débarquer dans le catalogue Beats. Nous savons déjà que dans peu de temps, Apple va présenter au monde entier des Beats Studio Buds+, des écouteurs sans fil amélioré qui proposeront une nouvelle réduction de bruit, un mode Transparence et un design... transparent.

La seconde étape des lancements de produits Beats concernerait le casque Beats Studio Pro, ce futur produit a été détecté dans les fichiers internes de la Release Candidate d'iOS 16.5 qui a été publié hier soir aux développeurs. Après une petite enquête de notre confrère 9to5mac, il s'avère que ce futur casque pourrait être une incroyable alternative à l'AirPods Max.



En effet, le Beats Studio Pro serait équipé de la dernière réduction active du bruit développé par Apple (celle qu'on retrouve dans les AirPods 2 Pro), d'un mode Transparence amélioré ainsi que d'un audio spatial personnalisé.

En ce qui concerne la connectique, on peut miser les yeux fermés sur la présence d'un port USB-C afin de se conformer aux nouvelles règles de l'Union européenne dès 2024.

En ce qui concerne le design, le Beats Studio Pro devrait ressembler au casque Beats Studio 3 comme deux gouttes d'eau, Apple n'aurait pris aucun risque en reprenant un design qui a rencontré un vif succès auprès des consommateurs. Évidemment, la seule différence, c'est qu'on ne retrouvera pas la mention "Studio" sur l'arceau du casque.

Pour les coloris proposés, Apple devrait en présenter 4 différents dès le lancement du Beats Studio Pro, les clients auront le choix entre le noir, le blanc, le brun et le bleu foncé (voir image ci-dessus).

À quel prix ?

Comme c'est toujours le cas avec les produits Beats, le casque Beats Studio Pro devrait viser une tarification bien inférieure à celui de l'AirPods Max. Deux solutions s'offrent à Apple.

Soit, le Beats Studio Pro aura pour mission de remplacer le Beats Studio 3 Wireless à un tarif de 399,95€ ou il va se placer comme une option haut de gamme et sera commercialisé à une tarification supérieure à 399,95€. Quoi qu'il se passe, il sera une alternative moins coûteuse que l'AirPods Max.