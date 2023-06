Le casque Beats Studio Pro approuvé par la FCC

Avant son lancement, le casque Beats Studio Pro d'Apple a été enregistré dans la base de données de la FCC, un passage obligatoire pour une commercialisation.



Hier soir, le casque Beats Studio Pro d'Apple à venir est donc apparu dans les documents de la FCC, ce qui indique que sa date de lancement approche à grands pas. Bien qu'Apple n'ait pas encore officiellement annoncé le nouveau casque Beats, il a été repéré lors de la mise à jour macOS Ventura 13.4 en mai dernier.

Le successeur du Studio3

Ce casque porte le numéro de modèle A2924 et l'identifiant BeatsStudioPro1,1. Il s'agit d'une nouvelle version du casque Beats Studio3, qui est sur le marché depuis plusieurs années.

Selon les rumeurs, le casque Beats Studio Pro sera lancé en collaboration avec Samuel Ross d'A-Cold-Wall, récemment embauché par Beats en tant que "principal consultant en design". Le design semble largement similaire à celui du casque Beats Studio3, mais Apple proposera probablement quelques améliorations internes pour justifier le qualificatif "Pro".



On peut s'attendre à ce que le casque soit équipé d'une puce mise à jour développée par Apple, ainsi que de fonctionnalités telles qu'une meilleure annulation active du bruit et un mode Transparence. De plus, Apple prévoit d'intégrer la prise en charge de la fonction "Dis Siri", absente des écouteurs Studio3 actuels.



La commercialisation du casque Beats Studio Pro est prévue pour cet été, et les informations de la FCC sont généralement publiées quelques semaines à un mois avant le lancement. Rendez-vous en juillet pour cette alternative au AirPods Max dont le prix devrait être pratiquement divisé par deux.