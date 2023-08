Le casque Beats Studio Pro débarque dans 20 nouveaux pays

Les lancements par vagues sont fréquents chez Apple, l'entreprise utilise cette stratégie quand les stocks sont faibles afin de ne pas créer de pénuries chez les revendeurs dans les jours qui suivent la première disponibilité. Aujourd'hui, le Beats Studio Pro est disponible dans de nouveaux pays sur l'Apple Store en ligne, mais aussi chez les nombreux revendeurs qui l'attendaient tous impatiemment !

Le Beats Studio Pro débarque dans plus de pays à travers le monde

En France, nous avons été des privilégiés avec le Beats Studio Pro, notre pays a été l'un des rares dans le monde à obtenir le casque dès le 19 juillet, seuls les États-Unis, le Canada et l'Allemagne ont eu la même chance que nous. Apple a décidé de déployer son nouveau casque haut de gamme dans de nouveaux pays, voici la liste complète :

Australie

Autriche

Chine

Danemark

Finlande

Grève

Hong Kong

Irlande

Italie

Japon

Macao

Pays-Bas

Nouvelle-Zélande

Norvège

Portugal

Arabie Saoudite

Singapour

Espagne

Suède

Suisse

Thaïlande

Turquie

Chaque pays aura bien sûr sa tarification, car cela dépend des taxes, en France, le Beats Studio Pro est commercialisé à 399,95€. Un prix qui s'explique par les nombreuses fonctionnalités et les caractéristiques premium du casque.

N'oublions pas que vous retrouvez quand même une réduction active de bruit, un mode Transparence, une autonomie améliorée allant jusqu'à 40 heures par cycle de charge, un port USB-C, le support d’une entrée analogique 3,5mm, un transducteur de 40 mm, la recharge Fast Fuel, la prise en charge de Fast Pair pour les appareils Android, la fonction 'Dis Siri' et la compatibilité avec l’Audio Spatial.



Les pays cités ci-dessus vont profiter des nouvelles couleurs : le noir, le bleu nuit, le moka et le coloris sable, des finitions magnifiques qui ajoutent un charme exceptionnel au Beats Studio Pro.

