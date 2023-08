Tap To Pay débarque aux Pays-Bas après le Royaume-Uni, Taïwan et l'Australie

Présenté il y a plus d'un an, Tap To Pay est une nouvelle fonctionnalité capable de transformer un iPhone en un terminal de paiement électronique. Cette solution symbolise le "saint-graal" pour les commerçants qui peuvent se séparer de leur TPE traditionnel en location et des coûteuses commissions liées aux transactions. Tap To Pay n'est pas encore disponible en France, mais le déploiement s'accélère à vitesse grand V dans le monde !

Tap To Pay disponible dans un nouveau pays

Le monde du paiement électronique connaît une transformation majeure, après avoir modifié les habitudes de paiement aux États-Unis, à Taïwan, en Australie et au Royaume-Uni, "Tap To Pay" s'installe aux Pays-Bas. Tap To Pay est l'évolution logique du paiement sans contact, plutôt que de se baser sur un dispositif externe, cette technologie permet aux petites entreprises d'entrer le montant dû directement sur une application de leur iPhone.



Quant aux clients, ils n'ont plus qu'à approcher leur carte ou autre appareil compatible (comme un iPhone ou une Apple Watch) pour confirmer la transaction. Fini le besoin d'un terminal distinct !

Aujourd'hui, les Néerlandais peuvent profiter de cette facilité. Les pionniers dans ce domaine, Adyen et SumUp, ont été les premiers à offrir ce service aux Pays-Bas. Toutefois, ils ne seront pas les seuls longtemps, des acteurs tels que Rabobank, Klearly, Revolut, Stripe et myPOS ont déjà montré leur intérêt et envisagent d'incorporer cette technologie à leur palette de services prochainement.



On attend maintenant l’arrivée de Tap to Pay en France, Apple ne peut malheureusement pas le lancer spontanément, des partenaires doivent proposer une application et un système qui pourront s'occuper de la transaction. On espère sincèrement que cette fonctionnalité révolutionnaire débarquera au cours de l'année ou en 2024 maximum, beaucoup de commerçants sont impatients de pouvoir encaisser les paiements en carte bancaire avec leur iPhone !