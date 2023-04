Bon plan : les Beats Studio Buds et les Beats Fit Pro sont en promotion

Vous cherchez de nouveaux écouteurs sans fil, mais vous n'êtes pas attiré par les AirPods 3 ni par les AirPods Pro 2 ? Il existe chez Apple de superbes alternatives du côté de la marque Beats. Vous trouverez des prix plus compétitifs et des écouteurs qui ont été conçus pour les activités sportives en extérieur.

Les Beats Fit Pro et Studio Buds sont en promotion

Pour une durée limitée, Amazon et Rakuten proposent en ce moment des réductions intéressantes sur deux paires d'écouteurs sans fil populaire dans la gamme Beats. Pour obtenir le meilleur tarif sur les Beats Studio Buds, il faut regarder du côté d'Amazon France, vous pourrez profiter d'une remise de 23% par rapport au prix officiel. La paire d'écouteurs vous revient à 145,38€ au lieu de 189,95€. Pour rappel, les Beats Studio Buds offrent les avantages suivants :

Un mode Réduction active du bruit

Un mode Transparence

Un boîtier de charge au design compact et épuré

Jusqu'à 8 heures d'autonomie dans chaque écouteur

Jusqu'à 24 heures d'autonomie pour le boîtier de charge

Des commandes tactiles intégrées pour gérer sa musique, lancer Siri, contrôler le volume...

Prise en charge de l'Audio Spatial pour profiter pleinement des titres sur Apple Music

Des arguments de choc pour des écouteurs haut de gamme à un prix bien plus accessible comparé aux AirPods Pro 2.

La réduction ne concerne que le coloris bleu, vous trouverez aussi une réduction de -20% sur le coloris noir.

Du côté des Beats Fit Pro, il est intéressant de regarder chez Rakuten, un vendeur (avec une très bonne note sur plus de 5000 transactions) propose en ce moment une réduction de 27% sur le prix officiel des Beats Fit Pro.

Résultat, vous pouvez les obtenir temporairement à 179,99€ au lieu de 249,94€, à noter que le produit est neuf (évidemment) et qu'un paiement en plusieurs fois est disponible. La livraison est gratuite, si vous les commandez ce soir, vous les recevrez au début de la semaine prochaine à votre domicile.

Les avantages des Beats Fit Pro :

Compatible Audio Spatial avec suivi dynamique de la tête

Réduction active du bruit

Mode Transparence

Son premium grâce à un transducteur exclusif doté d'un diaphragme à deux couches

Format de poche pour faciliter le transport

6 heures d'autonomie dans chaque écouteur (avec la Réduction active du bruit)

24 heures de charge pour le boîtier

C'est le moment d'en profiter et d'opter pour des écouteurs Beats. Que ce soit les Studio Buds ou les Fit Pro, ils font l'unanimité grâce à la qualité audio qu'ils délivrent et leur fantastique réduction active du bruit qui bénéficie de l'incroyable logiciel développé par Apple à la base pour les AirPods.



Vous êtes plutôt team Beats Studio Buds ou Beats Fit Pro ?

Si vous n'êtes pas très sportif, les Studio Buds vont mieux vous correspondre, les Fit Pro rendront heureux les personnes qui sont adeptes des salles de sport et des activités à l'extérieur.

