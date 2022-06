Bon plan : les Beats Studio Buds et Jabra Elite 3 sont en promotion !

⏰ Il y a 2 heures

Julien Russo

Réagir



Dans la série des promotions du moment, on retrouve de belles réductions sur deux paires d'écouteurs sans fil populaires : les Beats Studio Buds et les Jabra Elite 3. Les deux fabricants qui se livrent une guerre sans mercis font tout pour vous faire craquer !

Studio Buds ou Elite 3, lesquels choisir ?

Vous réfléchissez à changer vos écouteurs sans fil ?

Bonne nouvelle, la Fnac nous sort le grand jeu avec des promotions sur les Beats Studio Buds et les Jabra Elite 3, deux paires d'écouteurs qui se positionnent dans les meilleures ventes aux États-Unis et en Europe depuis plusieurs mois.

Beats Studio Buds

Normalement commercialisée à 149,99€, la Fnac propose une petite réduction de -13% sur les Beats Studio Buds.

La bonne nouvelle, c'est que cela concerne toutes les couleurs : gris lune, noir, blanc, rouge, rose aurore et bleu océan.

Avec ces écouteurs sans fil, on retrouve des caractéristiques haut de gamme à un prix raisonnable :

Prise en charge de l'audio spatial

Réduction active du bruit

Un mode Transparence

Jusqu'à 8h d'écoute sans interruption (5h avec la réduction active du bruit activé)

La charge Fast Fuel : 5 minutes de charge = 1 heure de lecture

La fonction "Dis Siri" grâce à l'intégration de la puce H1

Protection IPX4 pour la résistance à l'eau et la transpiration

Un son d'exception

Dans le pack que vous recevez, il y aura vos Studio Buds, un câble de charge USB-C, 3 embouts de différentes tailles pour trouver ceux qui vous correspondent le plus, un autocollant du logo Beats et une carte de garantie.

À noter qu'Apple offre 6 mois d'abonnement à Apple Music si vous achetez les Beats Studio Buds.

Jabra Elite 3

"Le haut de gamme à petit prix", voici comment on pourrait résumer les Jabra Elite 3, là aussi, on retrouve des caractéristiques très convaincantes :

Une autonomie de 28 heures dans le boîtier, jusqu'à 7 heures dans les écouteurs

10 minutes de charge = 1 heure d'écoute

Une compatibilité iOS et Android

Une compatibilité Spotify Tap

Une compatibilité Google Fast Pair pour une association rapide comme avec la puce H1 des écouteurs Apple

L'intégration des assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa

Du Bluetooth 5.2

Technologie intelligente Hearthrough (l'équivalent du mode Transparence)

Protection IP55, ils sont sécurisés face à la poussière et l'eau

Couleurs bleu, beige, gris et lilas disponibles

Vous aurez dans le packaging l'étui de recharge, le câble USB-A vers USB-C ainsi que 3 tailles d'embout pour trouver celle qui vous conviendra.

On retrouve un tarif très attractif (qui s'explique surtout, car les écouteurs n'intègrent pas de réduction de bruit), vous pouvez obtenir les Elite 3 de Jabra à seulement 59,99€ au lieu de 79,99€, cela représente une promotion de -25%.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.