Bon plan : les Jabra Elite 75T sont en promotion à -33%

Il y a 3 heures

Casques

Julien Russo

Pour beaucoup de personnes, quand on parle d'écouteurs sans fil, on pense exclusivement aux AirPods et AirPods Pro, ce qui est un peu dommage, car il existe une multitude d'alternatives parfois meilleures à des prix plus accessibles. C'est le cas des Jabra Elite 75T, cette paire d'écouteurs sans fil en titane noir offre des fonctionnalités haut de gamme à un prix impressionnant.

Découvrez les Jabra Elite 75T

C'est sans aucun doute la promotion de cette fin d'année, Darty propose une belle réduction sur les Elite 75T, des écouteurs sans fil qui figurent parmi les mieux notés dans les tests. Les écouteurs de la marque Jabra sont normalement commercialisés au tarif de 149,99€, mais exceptionnellement ils sont disponibles à seulement 99,99€ avec en plus... 4 mois d'abonnement offerts à Deezer.

Avec les Elite 75T, vous retrouvez plusieurs fonctionnalités très recherchées par les consommateurs :

La réduction de bruit active : les écouteurs se servent des micros extérieurs pour repérer les bruits dans votre environnement puis les supprimer pour qu'ils n'arrivent pas jusqu'à vos oreilles. Résultat, vous n'êtes pas dérangé pendant que vous écoutez de la musique.

: les écouteurs se servent des micros extérieurs pour repérer les bruits dans votre environnement puis les pour qu'ils n'arrivent pas jusqu'à vos oreilles. Résultat, vous n'êtes pas dérangé pendant que vous écoutez de la musique. Une autonomie de folie : avec les Elite 75T, vous retrouvez une autonomie exceptionnelle qui peut assurer jusqu'à 7h30 de musique par charge. Le boîtier de charge est capable de contenir jusqu'à 28h de charge avec une recharge rapide qui vous offre 1 heure de musique dans les écouteurs pour 15 minutes de recharge.

(Avec réduction active de bruit : 5h30 pour les écouteurs)

: avec les Elite 75T, vous retrouvez une autonomie exceptionnelle qui peut assurer de musique par charge. Le boîtier de charge est capable de contenir de charge avec une recharge rapide qui vous offre 1 heure de musique dans les écouteurs pour de recharge. (Avec réduction active de bruit : 5h30 pour les écouteurs) Bien plus confortable qu'on peut l'imaginer : comme le fait Apple avec ses AirPods Pro, Jabra vous offre lors de l'achat 3 tailles différentes d'embout pour prendre celui qui vous convient le plus. Le fabricant a tout misé sur le confort pour que vous ayez la sensation de ne pas porter les Elite 75T dans vos oreilles.

Une connexion sans fil sans faille : Jabra a choisi le Bluetooth 5.0 , ce qui vous permettra d'avoir une meilleure transmission même dans les endroits pouvant être source de perturbation (gare, magasin, transport en commun...), la distance entre vos écouteurs et votre smartphone est 4x plus importante que le Bluetooth 4.0 !

: Jabra a choisi le , ce qui vous permettra d'avoir une meilleure transmission même dans les endroits pouvant être source de perturbation (gare, magasin, transport en commun...), la distance entre vos écouteurs et votre smartphone est que le Bluetooth 4.0 ! Compatible avec Siri et Google Assistant : que vous soyez sur un iPhone ou un smartphone sous Android, avec les Elite 75T vous allez pouvoir interagir avec votre assistant vocal via un bouton dédié. Ne vous attendez pas à une détection de la commande "Dis Siri", pour cela il faut la puce H1 d'Apple.

À noter aussi qu'une compatibilité avec Alexa existe.

: que vous soyez sur un iPhone ou un smartphone sous Android, avec les Elite 75T vous allez pouvoir avec votre assistant vocal via un bouton dédié. Ne vous attendez pas à une détection de la commande "Dis Siri", pour cela il faut la puce H1 d'Apple. À noter aussi qu'une compatibilité avec existe. Résistant face à l'eau et à la poussière : en cas de pluie, vos écouteurs seront protégés, également si vous les oubliez pendant une longue période dans un tiroir, ils seront protégés face à la poussière. Les Elite 75T embarquent la protection IP55 . Attention à ne pas les plonger dans l'eau, sinon c'est la panne assurée.

: en cas de pluie, vos écouteurs seront protégés, également si vous les oubliez pendant une longue période dans un tiroir, ils seront protégés face à la poussière. Les Elite 75T embarquent la . Attention à ne pas les plonger dans l'eau, sinon c'est la panne assurée. Qualité d'appel optimale : Jabra a énormément travaillé sur la qualité des appels, un traitement spécial s'occupe de filtrer les bruits de fond indésirables. Pour cela, les écouteurs intègrent 4 microphones qui s'occupent de traquer les bruits environnants (un peu comme pour la réduction active de bruit).

Prix et disponibilité

Les Jabra Elite 75T sont disponibles dès maintenant chez Darty à 99,99€ au lieu de 149,99€. Vous économisez -33% sur le prix habituel, la promotion est bien évidemment temporaire et peut se terminer à tout moment.

Pour la livraison, vous avez le choix d'une livraison gratuite de type standard avec une arrivée pour début janvier ou une livraison 2h chrono avec un supplément de 12,99€.

Il est aussi possible de payer votre achat sur Darty.com et de récupérer les écouteurs directement en magasin, un délai d'une heure est nécessaire avant de récupérer votre commande.



Pour toute commande en ligne, vous recevez une offre de 4 mois à l'offre Deezer, c'est sans engagement et vous pouvez même tout stopper pendant la période promotionnelle.

Vous recevrez un mail vous indiquant comment récupérer vos 4 mois offerts dès la réception de votre commande !

