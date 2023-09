Bon plan : les écouteurs Jabra Elite 4 Active passent sous la barre symbolique des 100€

Parmi les meilleurs écouteurs sans fil du moment, on retrouve sans surprise les Jabra Elite 4 Active, des écouteurs qui répondent aux principales exigences des consommateurs et qui avancent des arguments très convaincants. Pour concurrencer les AirPods Pro, Jabra propose de base un tarif très bas et les revendeurs en rajoutent avec des promotions très intéressantes.

C'est le moment de renouveler vos écouteurs sans fil

Pour une durée temporaire, la Fnac propose en ce moment les Jabra Elite 4 Active en noir, vert menthe ou bleu marine à -23%, normalement commercialisé à 129,99€, ils sont disponibles dès maintenant à 99,99€. Le revendeur n'indique pas combien de temps va durer la promotion, mais si vous êtes intéressé par une alternative moins coûteuse aux AirPods Pro, c'est le moment de saisir l'occasion.

Pourquoi ce sont les écouteurs qu'il vous faut ?

Vous cherchez les écouteurs parfaits pour accompagner vos séances d'entraînement et votre quotidien ? Laissez-vous séduire par les Jabra Elite 4 Active et bénéficiez de l'excellence auditive que vous méritez.



1. Infaillible tenue et robustesse impeccable : Préparez-vous à affronter les éléments. Avec une résistance à l'eau et à la transpiration certifiée IP57, ces écouteurs sont prêts à vous suivre dans toutes vos aventures, qu'il pleuve ou qu'il vente. Avec une garantie de 2 ans, c'est un compagnon fidèle qui vous promet des années de service inébranlable.



2. Isolation sonore ultime : Avec la réduction active du bruit, immergez-vous dans une bulle de sérénité où seule votre musique compte. Oubliez les bruits de la rue, les discussions alentour et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment.



3. Son à votre goût : Boostez les basses, sublimez les aigus. Avec l'appli Jabra Sound+, donnez une nouvelle dimension à votre playlist sportive. Et avec Spotify Tap, vos morceaux préférés ne sont qu'à une touche de vous.



4. Sécurité avant tout : Grâce au mode HearThrough, restez toujours en contact avec votre environnement. Une simple pression, et vous êtes de nouveau en phase avec le monde autour de vous. Idéal pour ceux qui aiment courir en ville !



5. Appels cristallins : Vos conversations n'auront jamais été aussi nettes, même au cœur de la foule ou dans une salle de sport animée, vos interlocuteurs vous entendront comme si vous étiez à leurs côtés.



6. Confort et polyvalence : Que ce soit pour le sport, le travail, ou un moment de détente, leur design ergonomique assure un confort inégalé, s'adaptant à chaque situation.



7. Puissance ininterrompue : Avec 7 heures d'écoute non-stop et une autonomie totale de 28 heures avec leur étui, vos journées seront rythmées par la musique. Et en cas de besoin ? 10 minutes suffisent pour vous offrir une heure d'écoute.



8. Flexibilité d'écoute : Avec le mode mono, alternez entre les écouteurs selon vos besoins, assurant ainsi une expérience auditive continue.



9. Connectivité simplifiée : Oubliez les complications. Avec Google Fast Pair (non disponible sur iPhone) et l'appli Sound+, connectez-vous rapidement et profitez de votre musique sans délai.



Si vous êtes abonné Fnac+, vous bénéficiez de la livraison Express totalement gratuite, ce qui signifie que vous pouvez les recevoir le lendemain ouvré de votre commande. Pour les autres, la livraison est gratuite, mais un peu moins rapide. N'oubliez pas également que l'intérêt de commander à la Fnac, c'est de pouvoir récupérer votre commande sous 1 heure en magasin !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.