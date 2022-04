Bon plan Amazon : les écouteurs sans fil Jabra sont en promotion à -25%

⏰ Il y a 1 heure

Julien Russo

Jabra est aujourd'hui une marque reconnue mondialement sur le marché des écouteurs et casques sans fil. L'entreprise a su démontrer à de multiples reprises sa capacité à concevoir des produits de qualité et qui répondent aux exigences des consommateurs les plus pointilleux. Pour une durée limitée, Jabra présente une belle promotion sur ses écouteurs Elite 3 et son casque d'entrée de gamme.

Découvrez les Jabra Elite 3

Parce que le marché des écouteurs sans fil ne se résume pas qu'aux AirPods, il est aussi intéressant de regarder les alternatives souvent moins chères, avec des fonctionnalités parfois équivalentes et une performance optimale au niveau du son. Jabra offre une réduction de -25% sur ses Elite 3, des écouteurs Bluetooth avec des caractéristiques qui vont forcément captiver votre attention.



Avec les Jabra Elite 3, vous pouvez vous attendre à du haut de gamme, à un prix nettement accessible :

Une expérience sonore unique qui offre un son composé de basses puissantes

Une autonomie allant jusqu'à 28h pour le boîtier de charge et 7h pour chaque écouteur

Une isolation phonique associée à la technologie HearThrough pour échapper aux bruits autour de vous

Jusqu'à 4 micros pour des appels de qualité

Un son personnalisable depuis l'application Sound+

Compatible avec les codecs Qualcomm aptX et SBC

Bluetooth 5.2

Résistance à la pluie (norme IP55)

Amazon propose les 4 couleurs (beige, gris foncé, bleu marine et lilas) à seulement 59,99€ au lieu de 79,99€. Les membres Amazon Prime peuvent profiter de la livraison en 1 jour ouvré (ou le soir même) avec le retour gratuit en cas d'insatisfaction.

Autre bon plan dans la catégorie de Jabra, c'est celle du casque Elite. Un produit qui se situe dans l'entrée de gamme avec plusieurs avantages qui sont plutôt rares à ce prix !

Voici ses points forts :

Jusqu'à 50 heures d'autonomie (ce qui est très important par rapport à de nombreux concurrents). Vous retrouvez aussi une recharge rapide : 15 min de recharge = 10 heures d'autonomie.

Une qualité audio supérieure avec une expérience personnalisable depuis une application dédiée

Un design compact, pliable et léger

2 microphones intégrés pour vos appels vocaux

Bluetooth 5.0

Plusieurs assistants vocaux supportés : Google Assistant, Alexa et Siri

Résistant à la pluie et à la poussière

Pour le Jabra Elite (casque), toutes les couleurs ne sont pas éligibles à la promotion de -30%. La finition noire, beige doré et noire titane sont à 69,99€ au lieu de 99,99€. Le bleu marine est quant à lui encore moins cher avec un prix de 66,24€.

Les abonnés Amazon Prime peuvent aussi profiter de la livraison en 1 jour ouvré.