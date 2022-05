Bon plan : les écouteurs sans fil Echo Buds sont en promotion à -25%

Disponible depuis 1 an, Amazon présente des écouteurs sans fil à un tarif très compétitif par rapport aux AirPods 3 d'Apple. À l'occasion des French Days qui se terminent ce soir, Amazon propose en ce moment une belle remise sur ses Echo Buds 2, la seconde génération des écouteurs affiche des caractéristiques très attractives !

Les Echo Buds 2 sont en réduction

Vous cherchez à renouveler vos écouteurs sans fil ?

Bonne nouvelle, Amazon nous propose aujourd'hui un bon plan sur ses Echo Buds 2. Le géant américain s'est lancé en avril 2021 sur ce marché ultra compétitif. À la grande surprise de tout le monde, même si Amazon reste loin derrière Apple, l'entreprise arrive à se démarquer des constructeurs chinois qui sont réputés pour brader leurs prix toute l'année.



Avec les Echo Buds 2, vous retrouvez une multitude d'avantages, faisons un court résumé de ce qu'ils peuvent vous apporter au quotidien :

Amazon a optimisé le confort en proposant une petite taille des écouteurs avec 4 embouts intra-auriculaires inclus dans le packaging. Vous pourrez choisir la taille qui vous convient le plus.

en proposant une petite taille des écouteurs avec 4 embouts intra-auriculaires inclus dans le packaging. Vous pourrez choisir la taille qui vous convient le plus. Réduction active du bruit extérieur , profitez de votre musique sans être gêné par votre environnement. Que vous soyez dans les transports, dans la rue, dans une gare... Vous pourrez vous concentrer sur votre musique !

, profitez de votre musique sans être gêné par votre environnement. Que vous soyez dans les transports, dans la rue, dans une gare... Vous pourrez vous concentrer sur votre musique ! Mode environnant , c'est l'équivalent au mode Transparence des AirPods, vous pouvez en 2 secondes (d'un simple toucher) basculer de la réduction active du bruit vers le mode environnant pour immédiatement écouter une personne qui vous parle.

, c'est l'équivalent au mode Transparence des AirPods, vous pouvez en 2 secondes (d'un simple toucher) basculer de la réduction active du bruit vers le mode environnant pour immédiatement écouter une personne qui vous parle. Une grande autonomie , profitez de 5 heures d'écoute par charge. Vous avez également une charge rapide avec 2h d'écoute pour seulement 15 minutes de charge.

, profitez de 5 heures d'écoute par charge. Vous avez également une charge rapide avec 2h d'écoute pour seulement 15 minutes de charge. Un fonctionnement avec l'application Alexa , les Echo Buds 2 se synchronisent avec l'app Alexa qui est disponible sur l'App Store et le Google Play Store. Vous pouvez facilement lire de la musique, des podcasts ou encore des livres audio Audible en streaming.

, les Echo Buds 2 se synchronisent avec l'app Alexa qui est disponible sur l'App Store et le Google Play Store. Vous pouvez facilement lire de la musique, des podcasts ou encore des livres audio Audible en streaming. Alexa intégré, les Echo Buds 2 fournissent une interactivité avec l'assistant vocal Alexa, d'une simple commande vocale vous pouvez obtenir les dernières actualités, la météo...

Parmi les autres points forts des Echo Buds 2, on retrouve une résistance à la sueur et une promesse de confidentialité. En effet, Amazon propose aux clients de ses écouteurs sans fil de désactiver les micros depuis l'application Alexa, comme on pourrait le faire avec un bouton physique sur une enceinte Echo.

Amazon annonce aussi un accès aux enregistrements vocaux, l'utilisateur peut les écouter et les supprimer à tout moment.



Finalement, la seule chose qu'on peut reprocher aux Echo Buds 2, c'est la faible autonomie dans le boîtier de recharge. Alors que chez la concurrence on tourne autour des 24 heures, chez Amazon on ne retrouve que 15 heures de charge pour le boîtier.

Un désavantage qui vous obligera à recharger plus fréquemment la boîte des Echo Buds 2 !

Couleurs, prix et délai d'expédition

Amazon propose avec cette génération d'écouteur un coloris noir et blanc, vous avez aussi la possibilité de choisir un boîtier de charge qui se recharge en filaire ou en sans fil.

Voici les prix (avec paiement 4 fois sans frais disponible) :

En ce qui concerne l'expédition, nous sommes sur des délais légèrement plus long que d'habitude. Attendez-vous à une livraison en 48h au lieu des traditionnelles 24h de l'abonnement Amazon Prime.