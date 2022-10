Prime Day : Amazon baisse ses écouteurs Echo Buds 2 à 79 euros (-33%) !

Disponible l'an dernier, les derniers écouteurs sans fil d'Amazon qui concurrencent à un tarif très compétitif par rapport aux AirPods Pro d'Apple. À l'occasion du second Prime Day de l'année, une première, les Echo Buds 2 sont à prix cassé et plus accessibles que jamais. Si vous trouviez les AirPods trop chers, vous allez adorer les Echo Buds.

Les Echo Buds 2 à prix mini

Amazon nous propose donc un bon plan sur ses Echo Buds 2. Le géant américain a lancé la seconde génération en avril 2021, sur un marché ultra compétitif et dominé de la tête et des épaules par Apple. Mais de manière intelligente, Amazon a su se démarquer grâce à un combo prix/fonctionnalités de premier ordre.



Voici les avantages des Echo Buds 2 :

Réduction active du bruit , pour profiter de sa musique sans être gêné par les bruits environnants dans les transports, dans la rue, en open-space, etc.

, pour profiter de sa musique sans être gêné par les bruits environnants dans les transports, dans la rue, en open-space, etc. Mode environnant , c'est l'équivalent au mode Transparence des AirPods, vous pouvez en 2 secondes (d'un simple toucher) basculer de la réduction active du bruit vers le "mode environnant" pour mieux entendre ce qui se passe autour de vous.

, c'est l'équivalent au mode Transparence des AirPods, vous pouvez en 2 secondes (d'un simple toucher) basculer de la réduction active du bruit vers le "mode environnant" pour mieux entendre ce qui se passe autour de vous. 3 micros par écouteurs pour une excellente qualité d'appel.

par écouteurs pour une excellente qualité d'appel. Une bonne autonomie , profitez de 5 heures d'écoute par charge et 15 heures en tout avec la réduction de bruit (moins bien qu'Apple). Vous avez également une charge rapide avec 2h d'écoute pour seulement 15 minutes de charge.

, profitez de 5 heures d'écoute par charge et 15 heures en tout avec la réduction de bruit (moins bien qu'Apple). Vous avez également une charge rapide avec 2h d'écoute pour seulement 15 minutes de charge. Alexa , les Echo Buds 2 se synchronisent avec l'app Alexa qui est disponible sur l'App Store et le Google Play Store. Vous pouvez facilement lire de la musique, des podcasts ou encore des livres audio Audible en streaming. L'assistant peut également vous lire les dernières actualités, la météo...

, les Echo Buds 2 se synchronisent avec l'app Alexa qui est disponible sur l'App Store et le Google Play Store. Vous pouvez facilement lire de la musique, des podcasts ou encore des livres audio Audible en streaming. L'assistant peut également vous lire les dernières actualités, la météo... 4 embouts confortables pour choisir la taille qui vous convient le plus.

pour choisir la taille qui vous convient le plus. 2 coloris : noir ou blanc.

Parmi les autres points forts des Echo Buds 2, on retrouve également une résistance à la sueur et une promesse de confidentialité. En effet, Amazon propose aux clients de ses écouteurs sans fil de désactiver les micros depuis l'application Alexa.



Finalement, la seule chose qu'on peut reprocher aux Echo Buds 2, c'est la faible autonomie totale. Avec seulement 15 heures, on est loin des 30 heures des AirPods Pro 2. Mais attention, le prix est ici plus que divisé par trois !

Acheter les Echo Buds 2

Amazon propose avec cette génération d'écouteur un coloris noir et blanc, vous avez aussi la possibilité de choisir un boîtier de charge qui se recharge en filaire ou en sans fil.

Voici les prix (avec paiement 4 fois sans frais disponible) :

En ce qui concerne la livraison, les écouteurs seront chez vous en moins de 24 heures grâce à l'abonnement Amazon Prime !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.