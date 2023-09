Énorme promotion pour les Echo Buds 2 d'Amazon

1 com

Depuis plusieurs mois, Amazon propose une nouvelle génération de ses célèbres Echo Buds. Les écouteurs sans fil qui se distinguent de la concurrence avec des caractéristiques haut de gamme et des fonctionnalités intéressantes pour un prix très bas. Pour être encore plus agressif au niveau de son tarif, Amazon a décidé de brader le prix de ses Echo Buds 2, le tarif est tellement bas que c'est à peine croyable...

Une promotion à saisir

Sur le marché des écouteurs sans fil, ce n'est pas le choix qui manque. Pour un acteur plus ou moins récent comme Amazon, il n'est pas forcément simple de se faire une place, surtout face à des géants comme Apple, Sony ou encore Huawei. Pour attirer toujours plus de consommateurs, Amazon a décidé de proposer une gigantesque remise de -51% sur ses Echo Buds de 2e génération.



Normalement commercialisés à 139,99€, les Echo Buds 2 sont disponibles temporairement au prix incroyable de 68,99€ avec la livraison en 1 jour ouvré pour les membres Amazon Prime. Autant dire que c'est l'occasion parfaite pour se faire plaisir, offrir un cadeau ou tout simplement faire une grosse commande pour les revendre plus chers dans quelques mois sur des sites d'occasion.

Pourquoi les Echo Buds 2 valent le coup ?

Une harmonie sonore exceptionnelle : la première impression est toujours la plus importante. Imaginez-vous plongé dans un océan de mélodies aux nuances équilibrées, où chaque note résonne avec clarté. C'est précisément ce que promettent les Echo Buds 2, grâce à leur qualité sonore supérieure. Trois microphones se tiennent prêts à capturer le meilleur du son stéréo, tandis que la suppression active du bruit veille à ce que rien ne vienne troubler votre moment. Et si l'envie vous prend de percevoir ce qui se passe autour de vous ? Un simple toucher de deux secondes, et voilà, vous êtes à nouveau en phase avec le monde.

: la première impression est toujours la plus importante. Imaginez-vous plongé dans un océan de mélodies aux nuances équilibrées, où chaque note résonne avec clarté. C'est précisément ce que promettent les Echo Buds 2, grâce à leur qualité sonore supérieure. Trois microphones se tiennent prêts à capturer le meilleur du son stéréo, tandis que la suppression active du bruit veille à ce que rien ne vienne troubler votre moment. Et si l'envie vous prend de percevoir ce qui se passe autour de vous ? Un simple toucher de deux secondes, et voilà, vous êtes à nouveau en phase avec le monde. Confort & Performance à toute épreuve : que vous soyez un athlète ou simplement quelqu'un qui aime bouger, les Echo Buds 2 sont votre compagnon idéal. Avec une résistance à la sueur et à l'eau, ces écouteurs sont prêts à affronter tous les défis, que ce soit une séance de gym intense ou une promenade sous la pluie. Grâce aux embouts personnalisables, ils s'ajustent parfaitement à vos oreilles, garantissant un confort inégalé tout au long de la journée. Pour trouver votre embout favori, Amazon fournit 4 embouts de différentes tailles et 2 tailles d'ailettes pour un maintien stable.

: que vous soyez un athlète ou simplement quelqu'un qui aime bouger, les Echo Buds 2 sont votre compagnon idéal. Avec une résistance à la sueur et à l'eau, ces écouteurs sont prêts à affronter tous les défis, que ce soit une séance de gym intense ou une promenade sous la pluie. Grâce aux embouts personnalisables, ils s'ajustent parfaitement à vos oreilles, garantissant un confort inégalé tout au long de la journée. Pour trouver votre embout favori, Amazon fournit 4 embouts de différentes tailles et 2 tailles d'ailettes pour un maintien stable. Alexa à votre service et bien plus : la magie réside dans la facilité. Dites adieu aux boutons et embrassez l'avenir avec l'accès mains libres à Alexa. Envie d'une nouvelle chanson ? Demandez simplement à votre assistant vocal. Besoin de programmer un rappel ? Alexa est à votre écoute. Mais ce n'est pas tout ! Siri et Google Assistant sont également à portée de voix, rendant les Echo Buds 2 le compagnon parfait pour vos appareils iOS et Android.

la magie réside dans la facilité. Dites adieu aux boutons et embrassez l'avenir avec l'accès mains libres à Alexa. Envie d'une nouvelle chanson ? Demandez simplement à votre assistant vocal. Besoin de programmer un rappel ? Alexa est à votre écoute. Mais ce n'est pas tout ! Siri et Google Assistant sont également à portée de voix, rendant les Echo Buds 2 le compagnon parfait pour vos appareils iOS et Android. Endurance Hors Norme : ne laissez jamais la batterie vous interrompre. Avec 5 heures d'écoute sur une seule charge et 15 heures supplémentaires grâce au boîtier de charge, les Echo Buds 2 sont prêts pour toutes vos aventures. Et si jamais vous êtes pressé, 15 minutes suffisent pour profiter de 2 heures d'écoute.

: ne laissez jamais la batterie vous interrompre. Avec 5 heures d'écoute sur une seule charge et 15 heures supplémentaires grâce au boîtier de charge, les Echo Buds 2 sont prêts pour toutes vos aventures. Et si jamais vous êtes pressé, 15 minutes suffisent pour profiter de 2 heures d'écoute. Votre vie privée avant tout : nous vivons dans une époque où la confidentialité est primordiale. C'est pourquoi les Echo Buds 2 intègrent de multiples mesures de protection pour garantir la sécurité de vos données. Vous avez le pouvoir de désactiver les microphones et de gérer vos enregistrements vocaux à votre guise.

Les Echo Buds 2 sont bien plus que de simples écouteurs. Ils sont l'expression d'une technologie avancée, d'un design élégant et d'une performance exceptionnelle. Si vous êtes à la recherche d'une expérience audio sans compromis, la réponse est claire : les Echo Buds 2 valent largement le coup.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.