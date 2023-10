Énorme promotion pour l'enceinte Echo Pop (c'est choquant !)

Amazon a trouvé ses aises sur le marché des enceintes connectées, grâce à un assistant vocal plus performant que la concurrence, un catalogue avec des milliers de skills et une ouverture à plusieurs services de streaming, les consommateurs sont nombreux à craquer pour une enceinte Echo. Pour agrandir sa part de marché, Amazon sort le grand jeu avec une gigantesque promotion sur son Echo Pop, une enceinte nouvelle génération.

L'Echo Pop est à -61% (du jamais vu !)

Pour une durée limitée, Amazon offre une gigantesque remise sur son enceinte Echo Pop, un nouveau modèle qui se veut simple, mais avec certains atouts qu'on ne retrouve pas toujours sur les enceintes connectées concurrentes. Normalement facturé au prix de 45,77€, Amazon brade le prix de son enceinte Echo Pop à seulement 17,99€, soit une remise de -61%.



Avec l'Echo Pop disponible depuis quelques mois, vous retrouvez plusieurs avantages :

La gestion des commandes Alexa

La gestion de la domotique (compatibles Alexa)

La prise en charge du WiFi 2,4 GHz et 5 GHz

La prise en charge du profil Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) pour le streaming audio depuis votre appareil mobile vers Echo Pop ou depuis Echo Pop vers votre enceinte Bluetooth

Pourquoi l'Echo Pop est l'une des meilleures de la gamme Echo ?

Un design compact et élégant

L'Echo Pop séduit par son format compact, avec des dimensions de 99 x 83 x 91 mm, qui le rendent suffisamment petit pour se fondre dans n'importe quel espace, tout en ayant une présence remarquable. Le tissu qui enveloppe l'enceinte est fabriqué à partir de 100% de fil recyclé post-consommation, témoignant de l'engagement d'Amazon envers la durabilité.

Une performance audio qui vaut le coup

Doté d'un haut-parleur frontal de 49,5 mm, l'Echo Pop offre un son riche et sans perte en haute définition, idéal pour les chambres à coucher et les petits espaces. La musique, les livres audio et les podcasts prennent vie avec une clarté cristalline, rendant chaque écoute une expérience immersive.

Choisissez votre service de streaming

Avec l'Echo Pop, votre voix devient la télécommande. Demandez à Alexa de jouer de la musique depuis Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer et bien plus encore. Vous pouvez également connecter votre smartphone via Bluetooth pour diffuser de la musique, transformant votre pièce en un espace musical connecté.

Gérer votre maison connectée

L'Echo Pop sert de passerelle vers une maison intelligente. Utilisez votre voix ou l'application Alexa pour contrôler vos appareils connectés compatibles comme les prises et les lumières. Programmez des minuteurs, vérifiez la météo, lisez les nouvelles et commandez même de l'essuie-tout, tout cela en utilisant simplement votre voix.

Les Skills (l'atout majeur chez Amazon)

L'Echo Pop est une porte ouverte vers un univers de Skills Alexa en constante expansion. Que vous souhaitiez écouter des sons relaxants, tester vos connaissances musicales ou explorer des milliers d'autres possibilités, les Skills d'Alexa enrichissent votre expérience, rendant l'Echo Pop encore plus polyvalent et adapté à vos besoins.

Protection de la vie privée

La protection de la vie privée est primordiale avec l'Echo Pop. Le bouton d'arrêt du microphone et la barre lumineuse qui indique quand Alexa vous écoute sont des fonctionnalités conçues pour vous offrir un contrôle et une tranquillité d'esprit supplémentaires.

Une promotion à saisir d'urgence

Convaincu ?

Profitez de la grosse promotion de -61% d'Amazon dès maintenant. Si vous êtes intéressé, prenez en compte que les stocks vont vite partir et Amazon risque de rétablir le prix officiel dans peu de temps.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.