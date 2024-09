Bon plan : énorme promotion sur l'iRobot Braava Jet m6 qui nettoie vos sols

Quand on pense à iRobot, on fait directement le rapprochement avec les robots aspirateurs connectés qui sont parmi les plus performants et fiables sur le marché. Cependant, iRobot, c'est aussi de superbes robots laveurs de sols qui sont capables de réaliser une cartographie intelligente de votre logement, qui sont programmables et qui sont aptes à nettoyer de grandes surfaces. L'un des robots laveurs de sols les plus populaires d'iRobot est actuellement en promotion, l'occasion de profiter du haut de gamme à petit prix !



Un bon plan à ne surtout pas rater

Pour une durée limitée, iRobot propose en ce moment sur Amazon France son Braava Jet m6 à seulement 399€ au lieu de 699€, ce qui représente une réduction de -43% sur le tarif habituel. Ce robot spécialisé dans le nettoyage des sols a des caractéristiques très convaincantes et se contrôle entièrement depuis l'application iRobot disponible gratuitement sur l'App Store.

Quels sont ses atouts ?

Le iRobot Braava Jet m6 se distingue par ses fonctionnalités avancées, rendant le nettoyage des sols à la fois efficace et adapté aux exigences de la vie moderne. Doté de lingettes spécifiques pour le lavage et le balayage à sec, cet appareil est capable d'éliminer les saletés collantes, graisses de cuisine, poussières et poils d'animaux domestiques.



Son intelligence réside principalement dans l'utilisation de la technologie Imprint Smart Mapping qui lui permet d'apprendre la disposition de votre maison. Ainsi, via l'application iRobot Home ou par commande vocale avec Google Assistant ou Alexa (Siri n'est pas pris en charge), vous pouvez contrôler avec précision quelles zones doivent être nettoyées et à quel moment. Cette capacité à personnaliser le nettoyage selon vos besoins et votre emploi du temps est clairement un avantage considérable.

Un nettoyage qui vise l'efficacité

Spécialement conçu pour les grandes superficies, le Braava Jet m6 excelle dans le nettoyage efficace des larges zones. Grâce à son mouvement de va-et-vient et à sa capacité à naviguer habilement autour des obstacles, comme les meubles et les tapis, aucun recoin n'est laissé à la saleté. Son pulvérisateur de haute précision cible et élimine les taches tenaces sans endommager vos meubles ou murs et son design optimisé assure un nettoyage minutieux des coins et le long des murs.



L'application iRobot Home, souvent saluée dans les avis pour sa facilité d'utilisation, offre la possibilité de programmer, de personnaliser le nettoyage et de choisir les pièces à nettoyer avec des fonctionnalités améliorées telles que des cartes plus détaillées, la reconnaissance d'objets, des suggestions de routines de nettoyage, et une intégration intuitive dans l'écosystème de la maison connectée.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.