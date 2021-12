Jabra dévoile les écouteurs Elite 4 Active au prix de 120 €

Il y a 3 heures

Casques

Alexandre Godard

Réagir



Après les promotions sur les Elite 75t et les Elite 85t, la marque Jabra décide de mettre en vente une nouvelle paire d'écouteur qui va étoffer encore un peu plus sa gamme. Voyons ensemble à quoi ressemble les Jabra Elite 4 Active et surtout quelles sont leurs fonctionnalités.

Un nouveau modèle pour une concurrence interne encore plus intense

Après les Elite 3, Elite 7 Active et Elite 7 Pro, la marque Jabra spécialisée dans le domaine de l'audio vient de mettre en vente une toute nouvelle paire d'écouteurs sans fil nommée Elite 4 Active. Pour ce modèle, on retrouve pas mal de fonctionnalités et un prix "abordable" ou du moins qui permet à ce nouveau modèle d'être le deuxième moins onéreux du site (hors promotions).

Au menu, on retrouve du Bluetooth 5.2, de la réduction de bruit active (ANC) et une résistance à l'eau, la poussière et la transpiration (norme IP57). En plus de ces atouts, les Jabra Elite 4 Active sont légers et donc idéals si vous souhaitez vous en servir durant votre session de sport et donc lorsque vous êtes actifs (d'où le nom).



L'application Jabra Sound+ vous offre un espace de personnalisation complet. Que ce soit les aigus, les basses, les voix... l'égaliseur est là pour vous aider à personnaliser votre style d'écoute. La technologie HearThrough permet d'une simple pression sur l'un des écouteurs de passer d'un mode de réduction de bruit à un autre.



Pour finir, Jabra assure que les quatre microphones intégrés vous permettront de passer des appels de qualité et que votre interlocuteur ne sera pas dérangé par le bruit ambiant. Comptez jusqu'à 7 heures d'autonomie sur une seule charge et 28 heures avec le boitier chargé à 100%. Enfin, 10 minutes de recharge offrent jusqu'à 1 heure d'écoute supplémentaire. Les Jabra Elite 4 Active sont garantis 2 ans et sont dès à présent disponibles à la vente au prix de 119.99 €.



Si cette marque vous intéresse mais que vous ne savez pas quel modèle sélectionner, le site propose une option afin de les comparer rapidement et facilement. Rien de mieux pour faire le meilleur choix.