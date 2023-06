Anker dévoile les écouteurs Soundcore Liberty 4 NC à 100$

Avec des concurrents comme Apple, Amazon, Samsung ou encore une multitude de constructeurs chinois, il n'est pas simple de se faire une place et d'attirer l'attention des consommateurs sur le marché des écouteurs sans fil. Et pourtant... Anker n'abandonne pas et espère voir sa part de marché augmenter avec des écouteurs haut de gamme à petit prix !

Le meilleur rapport qualité/prix du moment ?

Il y a quelques heures, la marque Anker a révélé une nouvelle paire d'écouteurs sans fil baptisée "Soundcore Liberty 4 NC", un nouveau modèle qui promet de la qualité et des fonctionnalités haut de gamme à un prix défiant toute concurrence. Parmi les nouveautés de ces écouteurs, on retrouve :

Une technologie d'annulation du bruit capable de réduire le bruit de fond jusqu'à 98,5% .

. Lancement de la technologie Adaptative ANC 2.0 : un système à deux micros (l'un interne, l'autre extérieur) pour adapter en temps réel et sans latence les performances de l'annulation active de bruit dans tout type d'environnement.

: un système à deux micros (l'un interne, l'autre extérieur) pour adapter en temps réel et sans latence les performances de l'annulation active de bruit dans tout type d'environnement. 50 heures d'autonomie pour le boîtier de charge et 10 heures d'autonomie par écouteur et par cycle de charge.

Comme vous pouvez le constater ci-dessus, les écouteurs comme les boîtiers possèdent cinq couleurs différentes, ce qui permettra d'offrir aux consommateurs une plus grande personnalisation au moment de l'achat. Pour le boîtier, Anker a fait le choix d'ajouter un aimant afin de maintenir la fermeture, résultat, si la petite boîte de recharge tombe au sol, vos écouteurs seront protégés à l'intérieur, car celle-ci restera fermée, malgré le choc.



Comme Apple l'a fait avec ses AirPods, Anker propose aussi une détection de l'oreille, c'est-à-dire qu'ils sont capables de savoir quand ils sont dans vos oreilles, ce qui permet de lancer la lecture de la musique et de l'arrêter quand vous les sortez de vos oreilles. C'est un détail, mais ça apporte du confort en plus sur l'utilisation !



En ce qui concerne la qualité audio, Anker annonce la prise en charge du Hi-Res LDAC, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un codec audio sans fil développé par Sony. Il permet la transmission de fichiers audio haute résolution avec une qualité supérieure par rapport aux codecs traditionnels tels que le SBC (Sub-Band Coding) ou l'APT-X. Comme les écouteurs Soundcore Liberty 4 NC prennent en charge le Hi-Res LDAC, on peut donc s'attendre à une meilleure qualité sonore, avec une reproduction plus précise des détails et une plus large plage dynamique.

Prix et disponibilité

Les Soundcore Liberty 4 NC seront disponibles aux États-Unis (et on espère aussi en France) sur Soundcore.com et chez Amazon, le 29 juin prochain. Ils seront à un prix de 100$ avec un prix de lancement temporaire fixé à 79$ du 29 juin au 10 juillet afin d'attirer les clients.



