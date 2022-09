Les nouveaux écouteurs Soundcore Liberty 4 suivent le rythme cardiaque

On pensait qu'Apple allait le proposer sur ses derniers AirPods Pro 2, finalement il faudra patienter encore avant d'avoir un capteur de santé dans les écouteurs sans fil. À moins de passer aux Soundcore Liberty 4, les tout nouveaux écouteurs de la filiale d'Anker.



Parmi les nombreuses améliorations, les Liberty 4 peuvent suivre votre rythme cardiaque. Le capteur de fréquence cardiaque se trouve dans l'écouteur droit et émet une lumière rouge lorsqu'il effectue une mesure.

Voici les Soundcore Liberty 4

Si la santé est un point intéressant, Soundcore annonce également le support de Spatial Audio, comme les AirPods d'Apple. Un algorithme s'occupe de vous immerger dans un son à 360 degrés selon que vous regardez un film ou écoutez de la musique, avec un suivi dynamique de la tête. Soundcore utilise un gyroscope pour s'assurer que le son vous entoure toujours. En outre, les Liberty 4 offrent une suppression du bruit adaptative (qui ajuste automatiquement la puissance en fonction de l'environnement sonore) et un son personnalisé grâce à un égaliseur accessible depuis l'application. C'est un point que nous avions regretté lors de notre test des AirPods Pro 2.



D'autre part, les Liberty 4 affichent un son Hi-Fi grâce à la technologie ACAA 3.0 qui permet une haute qualité sans fil et la compatibilité LDAC.

Selon Soundcore, vous pourrez utiliser les Liberty 4 pendant 9 heures avec une seule charge et pendant 28 heures au total avant de devoir recharger la batterie de l'étui. Ces chiffres tombent à 5 et 15 heures avec le son spatial activé, et à 7 et 24 heures lorsque l'ANC est activé, soit une heure d'autonomie en plus que les derniers AirPods Pro. Cela dit, Soundcore affirme que vous pouvez obtenir jusqu'à 3 heures d'utilisation après 15 minutes de charge.



En outre, la connectivité multipoint permet d'associer les Liberty 4 à votre ordinateur et à votre téléphone en même temps via Bluetooth, tout cela pour seulement 149,99 $. Les prix en France ne sont pas encore connus, mais vous pouvez acheter les Liberty 4 directement chez Soundcore, avant de pouvoir les commander chez les revendeurs comme Amazon dans quelques jours. La fiche technique promet une excellente qualité !

Les caractéristiques des Liberty 4 :

Son clair et net grâce au système acoustique coaxial ACAA 3.0

Audio spatial immersif à 360° avec modes musique et cinéma.

Embouts CloudComfort pour un confort longue durée

Tout nouveau capteur de fréquence cardiaque avec l'application Soundcore

Suppression active du bruit personnalisée HearID

9/28 heures de lecture pour une écoute toute la journée

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.