Les Beats Studio Buds sont en promotion pour le Cyber Monday

Il y a 6 heures

Julien Russo

Après le Black Friday... Il y a le Cyber Monday ! À cette occasion, Apple propose une belle promotion pour ses Beats Studio Buds. La nouvelle génération d'écouteurs sans fil rencontre un grand succès auprès des sportifs, mais aussi des personnes qui cherchent une alternative moins chère aux AirPods Pro.

Les Beats Studio Buds en promotion

Vous cherchez des écouteurs haut de gamme, qui se rapprochent énormément des AirPods Pro, mais vous avez un budget serré ?

Ne bougez plus, les Beats Studio Buds sont faits pour vous !

Depuis plus d'un mois, Apple propose ce nouveau modèle d'écouteur sans fil avec des caractéristiques de folies.

Le géant californien a mis le paquet pour vous convaincre avec au premier plan un son d'exception qu'on peut facilement mettre dans la catégorie du "premium".



Les Beats Studio Buds possèdent un son puissant et de haute qualité, Apple a introduit un système personnalisé qui combine une acoustique à double chambre et un transducteur multicouche exclusif. Attendez-vous à un son clair, performant et efficace qui saura vous convaincre dès la première utilisation !

Une réduction active du bruit et un mode Transparence

Des écouteurs haut de gamme ne le sont pas sans ces deux fonctionnalités qui sont devenues des arguments de ventes indispensables pour attirer les consommateurs.

Les Beats Studio Buds proposent la réduction de bruit la plus efficace sur le marché, celle-ci dite "active" va traquer en permanence les bruits dans votre environnement pour les bloquer grâce aux micros inclus dans les écouteurs.

Comme avec l'AirPods Max et les AirPods Pro, Apple a eu l'objectif de vous enfermer dans une bulle pour que vous puissiez vous évader, même si vous êtes dans les transports en commun avec un enfant qui pleure à côté !



S'enfermer dans une bulle, c'est bien. Mais pouvoir rapidement comprendre ce que vous dit quelqu'un à côté de vous sans avoir besoin d'enlever ses écouteurs, c'est bien aussi.

Vous marchez dans la rue et quelqu'un vous demande un renseignement ? Il vous suffit d'activer le mode Transparence. À l'inverse de la réduction active du bruit, les Beats Studio Buds vont activer tous les micros pour vous donner une sensation de... ne plus porter les écouteurs dans vos oreilles.

Avec le mode Transparence des Beats Studio Buds, vous quittez instantanément votre bulle pour retourner dans le monde réel.

Un design compact

Apple a énormément travaillé sur le design, les designers ont reçu pour instruction que cette nouvelle génération d'écouteurs sans fil devait être facile à transporter.

Dans sa présentation, Apple explique que ses écouteurs intra-auriculaires se font extrêmement discrets dans les oreilles, mais aussi dans la poche grâce à leur petite boîte de recharge aux airs d'AirPods Pro !

Autonomie et résistance à l'eau

En ce qui concerne l'autonomie, les Beats Studio Buds proposent jusqu'à 8 heures d'écoute sans interruption, la boîte de recharge est capable de stocker 24 heures de charge maximum !

Sur ce coup-là rien d'extraordinaire, Apple a aligné l'autonomie sur ce qui se fait chez les concurrents.

Le côté surprenant se trouve au niveau de la vitesse de recharge, les Studio Buds bénéficient de la technologie "Fast Fuel", avec seulement 5 minutes de charge vous avez 1 heure d'écoute !



Du côté de la résistance à l'eau, est-il possible de faire de la plongée sous-marine avec ses écouteurs sans fil ?

Non, n'abusez pas !

Les Studio Buds bénéficient de l'indice de protection IPX4, cela signifie qu'ils sont résistants contre les éclaboussures de liquides, cependant on ne peut pas les mettre sous l'eau, sinon c'est la panne assurée.

Ils ne sont pas protégés non plus contre le sable et la saleté.

Plusieurs embouts souples en silicone et un appairage ultra simple

Comme avec les AirPods Pro, la firme de Cupertino ne veut pas vous imposer des embouts en silicone, chaque consommateur a ses propres préférences sur l'embout en silicone. C'est pour cela qu'avec les Beats Studio Buds vous aurez trois tailles différentes d'embouts qui seront fournis, il y a le format petit, moyen et grand.

Avec cette solution Apple assure un confort optimal et une isolation acoustique qui répondra à vos attentes !



En ce qui concerne le jumelage, il est identique à la gamme AirPods si vous êtes dans l'écosystème Apple. Si vous êtes sur un smartphone Android, l'appairage est possible, mais sans l'expérience de la détection d'utilisation des écouteurs, il faudra réaliser une connexion manuelle dans les paramètres de votre smartphone.

Prix, couleurs et disponibilité

Si vous êtes intéressé, dépêchez-vous, car la promotion Amazon ne va pas durer indéfiniment.

Normalement commercialisés à 149,95€, les Beats Studio Buds sont temporairement disponibles au tarif exceptionnel de 129€.

Cette promotion concerne la finition noire, blanche et rouge.

En ce qui concerne l'expédition, les abonnés Amazon Prime peuvent bénéficier de la livraison gratuite. Attention, le délai de livraison habituel de 1 jour ouvré ne semble pas respecter.