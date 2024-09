Les AirPods Max 2 avec USB-C en septembre avec l'iPhone 16

Le casque AirPods Max est probablement le produit le plus vieux de la gamme Apple actuellement. Lancé en 2020, il n'a toujours pas été mis à jour depuis son introduction. Avec l'arrivée de concurrents de plus en plus coriaces, comme le tout nouveau Sonos Ace, Apple doit sortir un nouveau modèle AirPods Max 2 dans les prochains mois.

Enfin un nouveau AirPods Max 2024

Ce week-end, Mark Gurman, de Bloomberg, a réitéré ses prévisions selon lesquelles Apple prépare un AirPods Max 2 pour cette année. Comme l'entreprise présente souvent de nouveaux AirPods en même temps que son iPhone à l'automne, il est fort probable que nous découvrions l'AirPods Max 2 en septembre avec l'iPhone 16.



Malheureusement, ceux qui espèrent des changements significatifs risquent d'être déçus. Selon notre confrère, la nouveauté serait un port USB-C, ce qui parait bien maigre.

Je m'attends à ce que les AirPods Max soient dotés d'un port USB-C dans le courant de l'année, mais je ne m'attendrais pas à ce qu'ils soient dotés de nouvelles fonctionnalités majeures.

Quelles nouveautés pour le casque "Max" ?

Si l'ajout d'un port USB-C pour la recharge est certainement le bienvenu, et c'est une évidence depuis qu'Apple a lentement abandonné le Lightning pour passer à l'USB-C sur ses iPad et iPhone, cela serait une mauvaise idée de s'arrêter là.

Les rapports précédents indiquent que de nouvelles options de couleurs seront disponibles, tout comme certaines fonctionnalités disponibles sur les AirPods Pro 2. Il s'agit notamment de l'audio adaptative, du déclenchement plus facile de Siri, de la détection des conversations et de l'audio spatial personnalisé. Tout a été ajouté avec l'arrivée d'iOS 17, mais uniquement sur les "Pro 2".



Si Apple livrait un nouvel AirPods Max 2 sans ces nouveautés, elle devra compenser par une réduction significative du prix. 579 € est trop élevé, quand un Sonos Ace commence à 499 € avec une foule de technologies supplémentaires et un confort accru.



On parie sur des écouteurs supra-auriculaires AirPods Max 2 plus puissants, avec USB-C et quelques fonctionnalités en plus. Pour une version plus légère, notre seul véritable grief contre le casque, il faudra attendre la troisième génération.