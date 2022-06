Le casque sans fil Bose QuietComfort 45 est en promotion

Reconnue mondialement pour sa qualité et fiabilité, la marque Bose nous sort le grand jeu sur Amazon en proposant une importante promotion sur son casque haut de gamme QuietComfort 45. Pendant une durée temporaire, les clients Amazon peuvent profiter de -28%, découvrez les arguments convaincants de ce casque sans fil.

Une magnifique promotion sur le QC 45

Envie de changer votre casque ou d'abandonner vos écouteurs pour un confort supplémentaire et une qualité audio optimale ?

Bose attire votre attention avec une offre exceptionnelle sur Amazon, le casque QuietComfort 45 est actuellement en promotion à -28%, il est proposé au tarif de 252,54€ au lieu de 349,95€ qui correspond au prix officiel.



Avec ce modèle de Bose, on retrouve de nombreux avantages :

Une réduction de bruit performante (Acoustic Noise Cancelling™) pour écouter votre musique sans être dérangé par un environnement bruyant. Bose explique que sa réduction de bruit mesure, compare et traite en permanence les bruits extérieurs. Ils sont en suite annulés par un signal opposé.

pour écouter votre musique sans être dérangé par un environnement bruyant. Bose explique que sa réduction de bruit mesure, compare et traite en permanence les bruits extérieurs. Ils sont en suite annulés par un signal opposé. Intégration du mode Aware , c'est l'équivalent du mode Transparence chez Apple, en une seconde vous pouvez quitter le mode réduction de bruit pour entendre tout ce qui se passe autour de vous

, c'est l'équivalent du mode Transparence chez Apple, en une seconde vous pouvez quitter le mode réduction de bruit pour entendre tout ce qui se passe autour de vous Une autonomie remarquable : profitez de 24 heures par cycle de charge, vous pouvez recharger votre casque par une connexion en USB-C.

Bose affirme que vous aurez une recharge rapide : 15 minutes = 3 heures d'écoute.

Dans le reste des atouts du QuietComfort 45, on retrouve des coussinets optimisés pour votre confort, ils sont décrits comme étant doux et moelleux pour rendre agréable les longues sessions d'écoutes. Bose a utilisé du cuir synthétique, du nylon renforcé et pour l'extérieur de la fibre de verre résistant aux chocs ainsi que du métal moulé pour les charnières.

Le Bose QuietComfort 45 possède 4 microphones pour les appels, un algorithme spécial a été développé pour réduire les interférences entre votre voix et ce qui se passe autour de vous. Résultat, votre correspondant entendra votre voix et quasiment rien d’autre, une bonne chose quand vous êtes dans la rue, chez vous avec la TV allumée...



Ce casque embarque le Bluetooth 5.1 pour une connexion puissante, sans coupures et avec une portée conséquente (jusqu'à 9 mètres).



Ce qu'on peut regretter avec le Bose QuietComfort 45, c'est que le fabricant ne fournit pas de résistance à l'eau, ce qui est toujours appréciable quand vous êtes à l'extérieur et qu'une averse vous surprend. On ne retrouve pas non plus de commandes tactiles ni d'étui de chargement, ce qui reste quand même des désavantages sérieux pour un casque haut de gamme. Après, cela ne dérangera peut-être pas tout le monde !

Couleurs, prix et disponibilité

Le QC 45 n’est proposé qu'en couleur blanc et noir, deux finitions qui permettent de mettre tout le monde d'accord au moment du choix.

Bose présente deux tarifs différents pour sa promotion en cours :

En ce qui concerne la livraison, c'est la grande classe (comme d'habitude avec Amazon Prime), on retrouve une livraison à votre domicile dès demain si vous commandez avant ce soir. Pour les non-abonnés Prime, la livraison est légèrement plus longue, mais rien de dramatique.

