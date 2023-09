Les écouteurs, casques et enceintes Bose sont en promotion

Bose Noise Cancelling Headphones 700



Un casque sans fil Bluetooth à réduction de bruit ultra-puissante, offrant un son clair, précis, réaliste et équilibré, même à fort volume. Il dispose d'un système de microphones innovant, d'accès simplifié aux assistants vocaux, de commandes tactiles intuitives, d'un design élégant et confortable, d'une autonomie de 20 heures, d'un accès simplifié à Spotify pour les utilisateurs iOS, de la possibilité de s'associer à une barre de son Bose et de la possibilité de passer des appels entre deux appareils Alexa. Les écouteurs ont une portée Bluetooth de 9 mètres et peuvent être couplés avec deux appareils à la fois.



Prix : disponible dès maintenant à 219,90€ au lieu de 263,44€ (-17%)

Bose QuietComfort Earbuds II



Les Bose QuietComfort Earbuds II sont des écouteurs sans fil Bluetooth 5.3 à réduction de bruit qui s'adaptent intelligemment à vos oreilles pour une écoute immersive. Ils offrent un confort tout au long de la journée grâce au kit Bose Fit, ont une autonomie de 6 heures avec une option de charge rapide, sont résistants à l'eau et à la sueur avec un indice IPX4, et peuvent être personnalisés via l'application Bose Music.



Prix : disponible dès maintenant à 219,99€ au lieu de 249,99€ (-12%)

Bose Noise Cancelling Headphones 700 (Blanc)



Un casque sans fil Bluetooth à réduction de bruit ultra-puissante, offrant un son clair, précis, réaliste et équilibré, même à fort volume. Il dispose d'un système de microphones innovant, d'accès simplifié aux assistants vocaux, de commandes tactiles intuitives, d'un design élégant et confortable, d'une autonomie de 20 heures, d'un accès simplifié à Spotify pour les utilisateurs iOS, de la possibilité de s'associer à une barre de son Bose et de la possibilité de passer des appels entre deux appareils Alexa. Les écouteurs ont une portée Bluetooth de 9 mètres et peuvent être couplés avec deux appareils à la fois.



Prix : disponible dès maintenant à 219,90€ au lieu de 257,31€ (-15%)

Bose Solo Soundbar Series II



La Bose Solo Soundbar série II est une barre de son Bluetooth compacte qui offre un son clair et des dialogues améliorés pour votre téléviseur. Elle est simple à installer avec une seule connexion via un câble audio optique, peut être fixée au mur avec un support en acier fourni, et permet la diffusion de musique sans fil via Bluetooth.



Prix : disponible dès maintenant à 158,99€ au lieu de 169€ (-6%)

Bose Ensemble QuietComfort Earbuds II et étui en Tissu



Les Bose QuietComfort Earbuds II sont des écouteurs sans fil Bluetooth 5.3 à réduction de bruit qui s'adaptent intelligemment à vos oreilles pour une écoute immersive. Ils offrent un confort tout au long de la journée grâce au kit Bose Fit, ont une autonomie de 6 heures avec une option de charge rapide, sont résistants à l'eau et à la sueur avec un indice IPX4, et peuvent être personnalisés via l'application Bose Music.



Prix : disponible dès maintenant à 219,99€ au lieu de 289,99€ (-24%)

Casque sans Fil à réduction de Bruit Bose QuietComfort SE



Le casque Bose sans fil à réduction de bruit offre un équilibre parfait entre silence, confort et son grâce à ses microphones miniatures et son architecture acoustique TriPort. Il propose des modes Quiet et Aware, est fait de cuir synthétique doux et de nylon résistant aux chocs, et offre jusqu'à 24 heures d'autonomie, avec une option de charge rapide de 15 minutes pour 3 heures d'autonomie. Il peut également être utilisé en mode filaire avec le câble audio inclus.



Prix : disponible dès maintenant à 209,95€ au lieu de 261,97€ (-20%)