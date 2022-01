iOS 15.3 : Apple peaufine les informations au sujet du relais privé iCloud

Hier à 22:43

iOS

Alexandre Godard

Réagir



La fonctionnalité iCloud Private Relay simplement traduite par relais privé iCloud en français continue de s'ajuster et s'améliorer sur la bêta 2 d'iOS 15.3. Le but final, que tout soit prêt pour le lancement d'iOS 16 et ainsi supprimer la mention bêta pour le moment inscrite sur l'iPhone.

Bien comprendre comment s'active et se désactive le relais privé iCloud

Dans la bêta 2 d'iOS 15.3 mise en ligne il y a quelques heures en même temps qu'iOS 15.2.1, Apple a mis à jour le message ou plutôt la notification qui s'affiche sur votre iPhone lorsque le relais privé iCloud se désactive. Si le message actuel rappelle simplement que votre forfait cellulaire ne prend pas en charge cette fonction, la nouvelle formulation précise qu'elle est peut-être simplement désactivée dans les paramètres cellulaires. Un changement qui peut vous paraître anodin mais qui à toute son importance pour le grand public.

Comme vous le savez, cette nouvelle fonction d'Apple est toujours en bêta même si n'importe quel utilisateur peut actuellement l'activer et l'utiliser. La mention bêta qui devrait seulement disparaître sur iOS 16 est justement présente pour rappeler à tout le monde que tout n'est pas encore parfait. Preuve en est avec cet ajout explicatif.



Pour rappel, le relais privé iCloud est une sorte de VPN gratuit à la sauce Apple. Une nouvelle fonction fraîchement débarquée avec iCloud+ dans iOS 15 qui masque votre adresse IP ainsi que votre activité de navigation dans Safari.



Fin décembre, Apple avait également publié un document PDF dans lequel la marque précise les cas exceptionnels où son service ne sera pas fonctionnel. Précisons que cette nouveauté s'inscrit dans le business plan de la pomme autour de la sécurité de ses clients. L'objectif ultime étant de nous protéger à tout moment dès que nous naviguons sur un de leurs produits.