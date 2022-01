Relais privé d'iCloud + : les opérateurs européens crient au scandale

Avec sa dernière mise à jour iOS 15, Apple a renforcé la confidentialité de notre navigation internet. D'une simple activation dans les réglages de l'iPhone ou de l'iPad, il devient possible de masquer son adresse IP et de passer incognito auprès de sites internet et de notre opérateur. Si cette nouveauté est une bonne nouvelle pour les utilisateurs iOS et iPadOS, Relais Privé est vu comme quelque chose à "abattre" par les opérateurs européens.

La Commission européenne a encore reçu une plainte contre Apple

Le Relais Privé intégré à iOS 15 avec une gratuité pour tous les utilisateurs payants d'iCloud est une petite révolution pour notre confidentialité. Grâce à Apple et ses préoccupations autour du respect de notre vie privée, il devient possible de cacher son adresse IP à la fois pour les sites internet qu'on visite, mais aussi les opérateurs mobiles. Vous l'aurez compris le fonctionnement du Relais Privé est identique à celui d'un Virtual Private Network (VPN), mais comme Apple n'aime pas faire comme les autres, le géant californien a inventé son propre nom !



Le problème qui se présente aujourd'hui, c'est que cet ajout au sein d'iOS 15 a fortement énervé les opérateurs européens. En effet, quand vous utilisez votre abonnement mobile, votre opérateur se permet de suivre votre adresse IP ainsi que vos enregistrements DNS.

Cette approche ne peut être décrite comme de "l'espionnage" puisqu'elle ne sert qu'à récolter des données afin de comprendre comment vous vous servez de votre quota de data mensuel. Évidemment, toute cette récupération de données se fait anonymement (du moins sur le discours officiel).

Une fois les données récoltées, les opérateurs s'en servent dans l'objectif d'adapter leurs réseaux et leurs offres pour renforcer les arguments commerciaux. On pense notamment aux services de streaming et réseaux sociaux qui sont avantagés dans les forfaits mobiles suite à une utilisation élevée dans certains pays (dont la Belgique).



Aujourd'hui, avec le Relais Privé iCloud+, les opérateurs ne peuvent plus suivre une grande partie de leurs utilisateurs et font face à une absence massive de collecte de données. Pour faire simple, c'est comme si des centaines de milliers d'abonnés avaient décidé du jour au lendemain de souscrire à une offre CyberGhost pour masquer leur adresse IP.

Les opérateurs contre-attaquent et se plaignent à la Commission européenne

Pour atteindre Apple, il n'y a rien de plus efficace que de se rapprocher de la Commission européenne, la seule institution en Europe qui peut vraiment faire bouger les choses et contraindre Apple à stopper l'une de ses pratiques jugées néfastes.

Une lettre ouverte a été envoyé en août 2021, soit 1 mois avant la disponibilité d'iOS 15 et d'iPadOS 15, on aperçoit dans ce courrier l'extrait suivant :

Les opérateurs mobiles sont enfermés dans une lutte de pouvoir avec Apple après avoir exhorté les régulateurs à interdire la technologie de cryptage du fabricant d'iPhone sur les allégations qu'elle sapera la "souveraineté numérique". Certains des plus grands opérateurs mobiles d'Europe veulent que la Commission européenne arrête Apple d'utiliser le "relais privé" au motif qu'elle les empêchera également de gérer leurs réseaux.

Officiellement, on retrouve 4 opérateurs qui se sont unis face au géant californien quelques semaines après qu'ils est appris que le Relais Privé d'iCloud+ allait voir le jour :

Orange (France)

Vodafone (Royaume-Uni)

T-Mobile (Allemagne)

Telefonica (Espagne)

TalkTalk (Royaume-Uni) - via une lettre séparée

Ces opérateurs demandent ouvertement à la Commission européenne d'entrer en discussion avec les dirigeants d'Apple, voire d'agir pour suspendre la bêta du Relais Privé. Ils assurent que cela gêne la collecte de métadonnées qui est impérative pour maintenir le bon fonctionnement global de leur réseau.



Si Apple a lancé le Relais Privé iCloud+ (toujours en bêta), c'est principalement pour stopper toute la collecte des données qui se réalise quotidiennement derrière le dos de millions d'utilisateurs à travers le monde. La firme de Cupertino savait que la meilleure solution était de "brouiller les pistes" en changeant l'adresse IP des utilisateurs en les faisant passer par un serveur dédié dans leur propre pays.